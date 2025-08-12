CDMX en alerta máxima: Conagua pronostica días de lluvias torrenciales y alerta púrpura

Días de tormenta: CDMX se prepara para lluvias que podrían paralizar la ciudad Foto: (Especial)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica que el Valle de México enfrentará los días más tormentosos de la temporada, con lluvias torrenciales que podrían activar una alerta púrpura en la Ciudad de México y el Estado de México.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones intensas se registrarán del lunes 11 al jueves 14 de agosto, con impactos que podrían afectar servicios de transporte, provocar inundaciones en calles y avenidas, y dañar patrimonio en las zonas más vulnerables.

Alerta roja y purpura en alcaldías

El pronóstico detalla que las lluvias de lunes y martes oscilarán entre 25 y 50 milímetros, ubicándose entre alerta naranja y roja para la mayoría de las alcaldías capitalinas y municipios mexiquenses colindantes.

Para miércoles y jueves, se esperan lluvias aún más intensas, de 50 a 75 milímetros, lo que representa un escenario crítico con alerta roja y púrpura, con riesgo de inundaciones extremas y paralización de servicios de transporte.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX utiliza un sistema de alertas por colores para medir la intensidad y el riesgo de las lluvias:

Alerta verde: menos de 15 mm

Alerta amarilla: 15 a 29 mm

Alerta naranja: 30 a 49 mm

Alerta roja: 50 a 70 mm

Alerta púrpura: más de 70 mm

La activación de la alerta púrpura conlleva un riesgo alto de desastres naturales, incluyendo desbordamientos de ríos, caída de árboles y daños mayores a la infraestructura urbana.

Las autoridades capitalinas y del Estado de México llaman a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas que se avecinan.

Operativo Tlaloque en CDMX

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, alertó que la temporada de lluvias se encuentra en su etapa más crítica, con agosto y septiembre previstos como los meses con mayores precipitaciones históricas.

La advertencia se emite tras las fuertes lluvias y granizadas registradas la noche anterior, que activaron el “Operativo Tlaloque” para atender emergencias en la capital.

El Centro de Mando del plan reportó un volumen superior a 19.9 millones de metros cúbicos de agua durante las precipitaciones de ayer. En la estación pluviométrica GDF de la alcaldía Cuauhtémoc se registraron 84.25 milímetros, mientras que en el Generador 101 de Gustavo A. Madero se contabilizaron 64.75 milímetros, las cantidades más significativas hasta ahora.



