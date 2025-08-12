Confirma Fiscalía de Veracruz tortura y asesinato de la maestra Irma; hay cuatro detenidos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que Irma Hernández Cruz, profesora jubilada y taxista de 62 años, falleció como consecuencia de tortura, agresiones y violencia sufridas durante un secuestro perpetrado por un grupo del crimen organizado. El hecho ocurrió luego de que la víctima se negara a pagar una cuota de extorsión.

La fiscal general Verónica Hernández Giadáns explicó que la privación ilegal de la libertad ocurrió el 18 de julio en el municipio de Álamo, cuando sujetos armados interceptaron a Hernández Cruz. Durante su cautiverio, fue víctima de golpizas y vejaciones que deterioraron gravemente su salud, lo que derivó en su muerte.

El caso conmocionó a nivel nacional tras la difusión de un video en el que la maestra aparecía arrodillada, con las manos atadas y rodeada por hombres armados, obligada a leer un mensaje dirigido a taxistas de la región para que pagaran las cuotas de extorsión o enfrentarían el mismo destino.

Fiscala Verónica Hernández Giadáns (Foto: FGE)

Ya hay detenidos

Cuatro personas: Octavio “N”, Jeana Paola “N”, Víctor Manuel “N” y José Manuel “N”, fueron detenidas y están sujetas a proceso por secuestro agravado, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Inicialmente, los detenidos fueron aprehendidos por delitos contra las instituciones y contra la salud, pero tras avanzar las investigaciones, se les imputó el delito conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro.

La fiscal Hernández Giadáns señaló que se han realizado más detenciones en la zona norte del estado relacionadas con el caso, aunque no se han revelado detalles por el sigilo de las investigaciones. Subrayó que la FGE trabaja coordinadamente con fuerzas federales y estatales para desmantelar las redes criminales involucradas.

Secuestrada y obligada a hablar bajo amenaza, Irma Hernández fue localizada sin vida tras siete días desaparecida.

El asesinato de Irma Hernández se suma a otros hechos violentos en Veracruz. La fiscalía informó que el presunto autor material del ataque contra el taxista Germán Cruz Cobos y su padre, Mario Alberto Cruz Juárez —asesinados dentro del Hospital Civil de Tuxpan— fue detenido en flagrancia, y se investiga si pertenece a la misma organización criminal que secuestró a la maestra.

Durante la presentación ante medios, la FGE difundió un video con avances del caso y reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables, destacando que la investigación continúa abierta para identificar y procesar a más involucrados.