Empleo rumbo al Mundial 2026, ve las opciones de capacitación para asegurar un buen trabajo

En la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX ya iniciaron los procesos de capacitación.

La Ciudad de México (CDMX), especialmente la alcaldía Miguel Hidalgo, ya se prepara desde ahora para aprovechar la oferta laboral que se detonará con el Mundial de Futbol 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales a la capital.

Por ello este lunes puso en marcha la iniciativa “Empléate para el Mundial”, un programa que ofrecerá capacitación gratuita y empleo real a jóvenes para trabajar en hoteles y restaurantes durante el Mundial de Futbol 2026.

El alcalde Mauricio Tabe firmó un convenio de colaboración con el Tecnológico de Monterrey, la Asociación de Hoteles de la CDMX (AHCDMX), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV CDMX).

“Miguel Hidalgo se prepara para ser el destino favorito de miles de visitantes y para ello no solo mejoramos la infraestructura, también capacitamos a quienes brindarán el servicio en hoteles y restaurantes”, explicó Tabe.

Oportunidades laborales en el Mundial 2026

Duración: dos meses de formación en hotelería y gastronomía.

Incluye: Clases de inglés impartidas por alumnos del Tec de Monterrey.

Beneficio: Periodo de prueba remunerado y posibilidad de contratación permanente.

Al respecto, el jefe de Oficina de la alcaldía Miguel Hidalgo, José Antonio Patiño, destacó que la demarcación cuenta con la mejor zona hotelera de la CDMX y busca mostrar su oferta cultural, gastronómica e histórica a los turistas.

Actualmente, Miguel Hidalgo alberga 81 hoteles con más de ocho mil habitaciones, registrando un 80% de ocupación promedio y una tarifa media de dos mil 600 pesos por noche, según Alberto Albarrán, director de la AHCDMX.

Y pensando en el flujo de miles de visitantes que llegarán a la CDMX, se lanza este programa dirigido principalmente a jóvenes interesados en incorporarse al sector turístico, con formación gratuita y vínculos laborales directos con empresas del ramo.

“No basta con hacer obras públicas, adecuar camellones, mejorar las luminarias, ampliar la oferta turística, sino también preparar a las personas que van a brindar ese servicio en los restaurantes y en los hoteles”, enfatizó el alcalde.