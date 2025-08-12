Explota planta de acero en Pensilvania y deja un muerto

La policía informó que, tras el primer estallido, se registraron "múltiples explosiones secundarias". (Imagen de archivo 16.03.2024)

El accidente en la fábrica, en la que trabajan unas 1.300 personas, dejó varios heridos que se encuentran hospitalizados.Una persona murió, otra se encuentra desaparecida y diez resultaron heridas en la explosión registrada este lunes (11.08.2025) en una planta de acero cerca de Pittsburg, en el noreste de Estados Unidos, informó la policía local.

Además de la persona fallecida, una de las dos que inicialmente estaban desaparecidas fue rescatada con vida y se encuentra hospitalizada, informó a la AFP la policía del condado de Allegheny, a unos 25 km de Pittsburg, en el estado de Pensilvania.

Asimismo, otras "nueve personas han sido trasladadas a hospitales de la zona para recibir tratamiento por diversas lesiones", precisó en un nuevo balance.

"La situación sigue siendo activa", alerta la policía, que señala que se han registrado "múltiples explosiones secundarias" aunque no se han registrado más heridos.

La explosión, que produjo una importante columna de humo negro, ocurrió en las "baterías de hornos de (carbón) de coque" de la siderúrgica US Steel Clairton Coke Works, donde trabajan a diario cerca de 1.300 personas, informó la empresa en un comunicado enviado a la AFP.

Labores de búsqueda

"Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y el medio ambiente. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes para investigar la causa del incidente", agregó.

Antes, el gobernador del estado, Josh Shapiro, dijo que "los trabajadores heridos fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica, y las labores de búsqueda y rescate continúan activas en la planta", añadió.

Poco después de la explosión, el senador John Fetterman había informado en X que "docenas" de personas habían resultado heridas.

"Mi corazón está con los trabajadores, especialmente con los heridos o atrapados, sus familias, los equipos de primera respuesta y toda la comunidad de Clairton", escribió en su cuenta de X la congresista Summer Lee.

mg (afp, ap)