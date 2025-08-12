Hubble captura la imagen más nítida del cometa interestelar 3I/ATLAS

El telescopio Hubble captó la imagen más clara del cometa interestelar 3I/ATLAS, el objeto más veloz que ha visitado el sistema solar. Con entre 320 m y 5,6 km de diámetro, podría tener más de 7.000 millones de años.El telescopio espacial Hubble ha captado la imagen más nítida hasta ahora del cometa 3I/ATLAS, el tercer visitante interestelar de nuestro sistema solar, avistado por primera vez el 1 de julio de 2025.

La fotografía fue tomada el 21 de julio, cuando el cometa se encontraba a 365 millones de kilómetros de la Tierra, informó la NASA en un comunicado.

Características del cometa 3I/ATLAS

El cometa interestelar, que posee un núcleo helado sólido que mide entre 320 metros y 5,6 kilómetros de diámetro, fue detectado por primera vez por el telescopio ATLAS en Chile.

Con una velocidad aproximada de 210.000 km/h, 3I/ATLAS es el objeto más rápido registrado que ha entrado en nuestro sistema solar.

Astrónomos como Matthew Hopkins, de la Universidad de Oxford, estiman que podría tener más de 7.000 millones de años, es decir, mucho más antiguo que todo nuestro vecindario cósmico.

"Esta impresionante velocidad demuestra que el cometa lleva miles de millones de años a la deriva por el espacio interestelar", se lee en el informe de la NASA.

Procedencia desconocida

El Hubble reveló una columna de polvo expulsada desde el lado del cometa calentado por el Sol y una tenue cola de polvo que se aleja del núcleo, características observadas en cometas originados en nuestro sistema solar.

Sin embargo, los expertos estiman que este visitante interestelar proviene de otro sistema solar ubicado en otra parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

"Nadie sabe de dónde vino. Es como vislumbrar una bala de fusil durante una milésima de segundo. No se puede proyectar hacia atrás con precisión para averiguar dónde comenzó su trayectoria", afirma David Jewitt, de la Universidad de California en Los Ángeles.

Los hallazgos de Jewitt y su equipo serán publicados en la revista The Astrophysical Journal Letters y ya se encuentran disponibles en la red de colaboración para artículos preimpresos arXiv ASTRO-PH.

Trayectoria del objeto interestelar

Se espera que siga siendo visible para telescopios terrestres hasta septiembre, momento en que se acercará demasiado al Sol para ser observado con mayor detalle, para luego desaparecer de nuestra vista.

3I/ATLAS es el tercer visitante interestelar detectado, después de 1I/ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019), confirmando la existencia de estos desconocidos objetos provenientes de otras partes del universo.

"Este último turista interestelar forma parte de una población de objetos no detectados hasta ahora que irán apareciendo poco a poco. Esto es ahora posible porque disponemos de potentes capacidades de sondeo del cielo que antes no teníamos. Hemos cruzado un umbral", concluye Jewitt.

Editado por Jose Urrejola, con información de efe, ap y NASA