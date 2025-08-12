Londres: crece migración irregular desde que asumió Starmer

Según cifras oficiales entregadas por el Home Office, desde la llegada de los laboristas al poder más de 50.000 personas han arribado a suelo británico en pateras.El Home Office (Ministerio del Interior) británico informó este martes (12.08.2025) que más de 50.000 migrantes han alcanzado el Reino Unido a través del Canal de la Mancha de manera irregular desde que el laborista Keir Starmer se convirtió en primer ministro el 5 de julio de 2024. Cuando asumió, Starmer prometió ser "implacable" en su lucha contra la inmigración irregular.

El último parte del Gobierno británico sobre la llegada de pequeñas embarcaciones revela que el 11 de agosto de 2025 un total de 474 personas alcanzaron suelo británico en 8 pateras, el número más alto registrado este mes, llevando el total en los últimos trece meses a 50.271. En lo que va de 2025, 26.555 personas han cruzado el Canal de la Mancha, una cantidad mayor a la registrada en el mismo período del año anterior.

Esta cifra se alcanza siete días después de la entrada en vigor del acuerdo que los gobiernos británico y francés suscribieron para el retorno de migrantes que alcancen la isla de forma ilegal a cambio de la recepción de solicitantes de asilo. El acuerdo consiste en que, a cambio de enviar a Francia a un migrante, Londres aceptará un solicitante de asilo de territorio francés, siempre que no haya intentado cruzar ya y tenga vínculos familiares en el Reino Unido.

Culpa del gobierno anterior

En una entrevista con la BBC, la secretaria de Estado británica para Mujer e Igualdad, Jacqui Smith, eximió al Gobierno británico de la culpa de la llegada de estas embarcaciones y señaló que el anterior Gobierno conservador "permitió esta actividad atroz y criminal", aunque reconoció que se trata de "un problema enormemente grave" y que es su responsabilidad tomar medidas para reducir estas cifras.

La llegada de migrantes irregulares a través del Canal de la Mancha es un tema que genera un gran debate entre los partidos políticos británicos y varios gobiernos han prometido sin éxito reducir este flujo. Los sondeos de voto en los últimos meses han mostrado un claro ascenso del partido de extrema derecha Reform UK, de marcado tono antiinmigración.

Ante esta situación, Starmer multiplica los anuncios de nuevas medidas para intentar frenar la inmigración irregular y luchar contra las mafias que organizan las travesías en esas pequeñas embarcaciones.

DZC (EFE, AFP)