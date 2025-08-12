Infierno subterráneo: Así el avance de trenes y el caos en el Metro de CDMX el lunes

Decenas de usuarios reportaron retrasos y aglomeraciones en varias estaciones de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), lo que generó molestia y frustración entre los viajeros el lunes 11 de agosto.

En la red social X (antes Twitter), capitalinos que utilizan diariamente el Metro de la CDMX para trasladarse y llegar a sus destinos emitieron múltiples quejas sobre el servicio del STC este lunes.

¿Cuáles son las líneas del Metro más afectadas el X?

Las denuncias más frecuentes se concentraron en las líneas 2, 3, 5, 7, A, 12 donde los usuarios reportaron retrasos superiores a los 25 minutos, así como aglomeraciones en los andenes para abordar los trenes de este sistema de transporte público.

Ante los reportes ciudadanos, el Metro de la CDMX publicó su informe sobre el avance de trenes a las 08:02 horas del lunes 11 de agosto, en el que indicó los tiempos estimados de espera por línea y recomendó a los usuarios planear sus traslados con anticipación:

Línea 1: 5 minutos y afluencia alta

5 minutos y afluencia alta Línea 2: 5 minutos y afluencia alta

5 minutos y afluencia alta Línea 3: 6 minutos y afluencia máxima

6 minutos y afluencia máxima Línea 4: 5 minutos y afluencia moderada

5 minutos y afluencia moderada Línea 5: 5 minutos y afluencia alta

5 minutos y afluencia alta Línea 6: 5 minutos y afluencia moderada

5 minutos y afluencia moderada Línea 7: 8 minutos y afluencia máxima

8 minutos y afluencia máxima Línea 8: 6 minutos y afluencia alta

6 minutos y afluencia alta Línea 9: 6 minutos y afluencia alta

6 minutos y afluencia alta Línea A: 6 minutos y afluencia alta

6 minutos y afluencia alta Línea B: 6 minutos y afluencia alta

6 minutos y afluencia alta Línea 12: 6 minutos y afluencia máxima

A pesar del reporte oficial, los usuarios expresaron su inconformidad, asegurando que los tiempos de espera reales eran mayores a los anunciados por el STC, por lo que continuaron con sus quejas en redes sociales.

“Más de 50 minutos en línea 7 del metro y no avanza, cuáles 8 minutos?″, “No digan que son 8 min en línea , desalojaron el tren en Tacubaya y dijeron que ya no habrá servicio de Tacubaya a barranca del Muerto.”, “La línea azul funciona completa?”, y “L12 igual que siempre No mandan trenes vacíos y tarda en pasar mas de 10 minutos un tren, tomen sus precauciones”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.