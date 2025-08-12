Norcorea realiza ejercicio militar previo a maniobras UFS

El "entrenamiento de disparos" tuvo lugar una semana antes de las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur.El ejército de Corea del Norte informó que realizó el lunes (11.08.2025) un entrenamiento de disparos de subunidades de artillería táctica para contener a los "gánsteres militares" del otro lado de la frontera, a menos de una semana de que Seúl y Washington realicen unas importantes maniobras conjuntas.

En el ejercicio participaron unidades equipadas con morteros de distintos calibres, con el objetivo de verificar estrictamente la destreza de las tropas en métodos de combate de apoyo de fuego, según lo publicado este martes por la agencia estatal de noticias KCNA.

El evento fue supervisado por Pak Jong-chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores.

"(El entrenamiento) sirvió como ocasión para demostrar la firme voluntad del Ejército de contener completamente a los gánsteres militares en la zona adyacente a la frontera y defender de forma fiable la seguridad y la soberanía del Estado infranqueable con un poder de combate abrumador", dijo KCNA.

La advertencia de No y Kim

El ejercicio llega un día después de que el ministro de Defensa norcoreano, No Kwang-chol, advirtiera que el Ejército adoptará contramedidas de autodefensa si hay un "cruce de líneas" durante las maniobras Ulchi Freedom Shield (UFS), que Corea del Sur y Estados Unidos celebrarán del 18 al 28 de agosto.

Aunque en días recientes ambas Coreas retiraron altavoces de propaganda de la frontera, gestos interpretados como señales parciales de distensión, Pyongyang ha mantenido un tono oficial hostil.

Kim Yo-jong, hermana del líder Kim Jong-un y figura influyente del régimen, reiteró la semana pasada que el Sur sigue siendo "el enemigo" y rechazó retomar el diálogo intercoreano.

Al mismo tiempo, un representante del Comando de Fuerzas Combinadas (CFC) de Washington y Seúl y el propio Ministerio de Unificación surcoreano dijeron el lunes que las declaraciones del ministro norcoreano fueron "más moderadas" en comparación con años anteriores.

gs (efe, KCNA)