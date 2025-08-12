La principal red social de Meta, Facebook, sufrió una serie de fallas técnicas este lunes 11 de agosto que afectaron el funcionamiento normal de la plataforma a nivel global.

Miles de usuarios reportaron dificultades para cargar publicaciones y problemas al intentar compartir contenido, lo que generó molestias y reportes masivos en redes sociales y sitios especializados.

¿Qué le pasó a Facebook el lunes 11 de agosto?

Según datos del sitio web Downdetector, dedicado a monitorear el estado de servicios digitales, los problemas más frecuentes reportados por los usuarios de Facebook fueron a las 13:16 horas del lunes:

Fallas al publicar (40%)

(40%) Problemas de conexión con el servidor (32%)

(32%) Errores en la aplicación móvil (28%)

¿Por qué no carga tu app de Facebook?

Los usuarios expresaron que al intentar subir fotos, videos o escribir publicaciones, la plataforma simplemente no respondía. Además, algunos usuarios indicaron que la página web tardaba mucho en cargar o no cargaba en absoluto.

Meta no ha emitido un comunicado oficial hasta el momento, pero el equipo técnico de Facebook ya trabaja para resolver las fallas y restablecer el servicio a la brevedad posible.

¿Se cayó Facebook?: Usuarios reportan problemas en la plataforma el lunes 11 de agosto Captura de pantalla Downdetector

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos para recibir actualizaciones sobre la situación y posibles soluciones.

“Me está fallando Facebook. Alguien mas?”, “La versión móvil en el navegador no está funcionando”, y “ya estuvo con esta porqueria de app deberiamos funarla y seguir con el hastag meta responde”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que hicieron su reporte en la plataforma Downdetector.

Mientras los internautas esperan una solución, muchos han recurrido a otras redes sociales como X (antes Twitter), e Instagram -también de Meta- para comentar sobre la caída de Facebook y buscar información.