Trump amenaza con llevar ante la justicia al presidente de la Fed

El presidente de Estados Unidos, descontento con Jerome Powell porque la Reserva Federal no baja las tasas de interés, criticó al funcionario por el costo de unos trabajos de renovación.El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, amenazó este martes (12.08.2025) con permitir que se presente una "demanda importante" contra el presidente de la Fed (Banco Central), Jerome Powell, con quien está descontento porque el funcionario se niega a bajar las tasas de interés y por el costo de los trabajos de renovación en los edificios de la entidad.

"Jerome 'el demoroso' Powell debe bajar la tasa AHORA. (...) El daño que ha causado por siempre actuar demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía es tan buena que hemos pasado por encima de Powell y de la complaciente Junta (de la Fed)", escribió en su red Truth Social. Como es habitual cuando se refiere a sus rivales políticos, también calificó a Powell de "perdedor”.

Trump volvió al ataque contra Powell tras la publicación de las nuevas cifras de inflación, que se mantuvo estable en julio en un 2,7 por ciento interanual, aunque el dato subyacente -seguido de cerca por la Fed- se elevó en un 3,1 por ciento, a tono con la tendencia al alza pronosticada por analistas, en un posible indicio de los efectos de los aranceles impulsados por el republicano.

"Trabajo horrible"

Trump se muestra cada día más impaciente con la influyente institución monetaria y ha insultado varias veces a Powell, a quien él mismo nombró para el cargo durante su primer mandato (2017-2021). Esta jornada reiteró sus denuncias contra Powell con motivo de las obras de renovación de la sede de la Fed en Washington, con un sobrecosto de unos 700 millones de dólares, que los republicanos usan para reprochar su supuesta mala gestión al frente del organismo.

"Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a su trabajo horrible y sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal", escribió Trump. "Tres mil millones de dólares por un trabajo que debería haber costado 50 millones de dólares", insistió Trump este martes. "¡Nada bien!”, agregó.

En julio, durante una visita a los trabajos de remodelación, Trump leyó un documento que indica que el coste de los arreglos ha ascendido a 3.100 millones de dólares. Powell negó con la cabeza y corrigió al mandatario. La Reserva Federal estima la factura en 2.500 millones de dólares.

DZC (EFE, AFP)