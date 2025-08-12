¡Atrapados bajo escombros! Explosión en planta de acero en Pennsylvania deja decenas de heridos

El lunes 11 de agosto, varias explosiones sacudieron la planta de acero U.S. Steel ubicada cerca de Pittsburgh, Pennsylvania, en Estados Unidos (EE. UU.). El incidente dejó un saldo trágico de al menos una persona muerta, decenas de heridos y varias atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), equipos de emergencia se desplegaron rápidamente para atender a las víctimas y buscar a los desaparecidos en la planta de acero de Pennsylvania.

Fuerte explosión en planta de acero deja víctimas bajo los escombros

Las explosiones provocaron una enorme columna de humo negro que se elevó sobre el valle de Mon, una región reconocida desde hace más de un siglo por su industria acerera. El incendio comenzó alrededor de las 10:51 de la mañana (hora local), momento en que los trabajadores de la planta se vieron sorprendidos por la serie de detonaciones.

Kasey Reigner, portavoz de los servicios de emergencia del condado de Allegheny, informó que, hasta el momento, se confirmó la muerte de una persona y que dos trabajadores continúan desaparecidos. Además, varios heridos recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladados a hospitales cercanos.

Captan en video el pánico tras la explosión en Pennsylvania

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse alejada de la zona para facilitar las labores de rescate y evitar complicaciones en la operación de los cuerpos de emergencia.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran el momento de pánico después de las explosiones y el gran despliegue de los equipos de rescate. La causa exacta del incidente aún está bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Por ahora, los esfuerzos continúan enfocados en rescatar a los atrapados, atender a los heridos y controlar el incendio en la planta, mientras la comunidad permanece en alerta ante el desarrollo de los acontecimientos.