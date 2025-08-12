Vinculan a proceso a tres personas por secuestro y muerte de Fernandito en Los Reyes La Paz

Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’ fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el secuestro y posterior muerte de Fernandito, un menor de cinco años, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en una vecindad del municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

Los tres acusados permanecerán en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl mientras continúan las investigaciones complementarias.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el niño fue sustraído por familiares de supuestos prestamistas como garantía de una deuda de mil pesos que la madre de Fernandito tenía con ellos.

Detienen a implicados en muerte de Fernandito, niño asesinado por deuda de mil pesos Redes sociales

El caso de Fernandito

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron el 28 de julio en el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz. Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’ acudieron al inmueble para exigir el pago de la deuda, pero ante la negativa de la madre, se llevaron al niño advirtiendo que no lo entregarían hasta recibir el pago.

Por su parte, Carlos ‘N’ esperaba en la esquina de la vivienda y, una vez reunidos, se retiraron juntos llevándose al menor.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer el caso y definir responsabilidades.