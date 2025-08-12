Xi: China y Brasil pueden dar ejemplo de "autosuficiencia" en el Sur Global

La conversación de Xi con el presidente brasileño se produjo después de que Trump anunciara otra prórroga de 90 días a la tregua arancelaria que mantiene con Pekín.El presidente de China, Xi Jinping, dijo este martes (12.08.2025) en una llamada telefónica a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que sus países pueden dar ejemplo de "autosuficiencia" en el Sur Global, en momentos de retos comerciales y geopolíticos.

En los últimos meses, ambos líderes han tratado de presentar a sus países como firmes defensores del sistema comercial multilateral, en marcado contraste con la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

La llamada de Xi al presidente brasileño se produjo pocas horas después de que Trump anunciara otra prórroga de 90 días a la tregua arancelaria que mantiene con Pekín.

Relaciones en su mejor momento

También se produjo después de que Lula indicara la semana pasada que planeaba hablar con los líderes de India y China para estudiar una respuesta coordinada a los gravámenes estadounidenses.

Xi le dijo al mandatario latinoamericano que las relaciones entre China y Brasil ahora se encuentran en su mejor momento, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Afirmó que China "trabajará con Brasil para dar ejemplo de unidad y autosuficiencia entre los principales países del Sur Global" y "construir conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible", según ese medio.

También aseguró que "todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo", añadió Xinhua, en una referencia velada a los aranceles estadounidenses.

ct (afp, efe)