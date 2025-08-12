Zelenski: “No nos retiraremos del Donbás”

El presidente de Ucrania descartó cualquier cesión territorial a Rusia, de cara a la cumbre que reunirá a Vladimir Putin con Donald Trump en Alaska este viernes.El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, descartó este martes (12.08.2025) cualquier retirada de las fuerzas ucranianas del Donbás para poner fin a la guerra desatada por la agresión de Rusia, antes de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump que hace temer a Ucrania un acuerdo en su detrimento. Para Zelenski, la reunión es en sí una "victoria personal” del líder del régimen ruso.

"No nos retiraremos de Donbás", que engloba las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, declaró el presidente ucraniano a la prensa, considerando que si este territorio cayera bajo control de Moscú, serviría luego para que el Kremlin lanzara una "futura ofensiva" contra otros sectores de Ucrania, y pavimentaría el camino para ataques contra Jarkiv, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, aseguró.

Zelenski puso como ejemplo la península ucraniana de Crimea, ocupada ilegalmente por Rusia en 2014, que ha servido para lanzar ofensivas contra el resto del territorio de Ucrania. Asimismo, sostuvo que Rusia no ha desplegado sus propias fuerzas en las zonas controladas por los separatistas del Donbás, sino que ha integrado a soldados locales en el Ejército ruso.

Reconoce avances rusos

El presidente ucraniano consideró además que la visita de Vladimir Putin a Alaska, aislado del mundo occidental desde el inicio de su invasión a gran escala en febrero de 2022, era ya una "victoria" para el líder del Kremlin. "Primero, se reunirá en territorio estadounidense, lo cual considero su victoria personal", dijo a los medios, añadiendo que con este encuentro Putin saldrá de su "aislamiento" y que retrasará cualquier posible nueva sanción estadounidense.

Zelenski también confirmó que "grupos" de soldados rusos lograron avanzar unos diez kilómetros en algunos sectores del frente, al noreste de la ciudad de Pokrovsk, pero aseguró que serían destruidos. "No tienen equipo (pesado), solo sus armas en las manos", indicó. "Algunos fueron destruidos, otros hechos prisioneros. Encontraremos a los demás y los destruiremos pronto", afirmó.

Para poner término a la guerra, Rusia exige que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a la adhesión a la OTAN. Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que quiere la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales, entre ellas la continuación de los suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que se opone Moscú.

DZC (AFP, dpa)