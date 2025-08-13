Noticias

Acusados de abuso grupal con presuntos lazos a Layda Sansores, se entregan a la Fiscalía de Campeche

Dos de los presuntos responsables se presentaron voluntariamente a las autoridades este martes

Layda Sansores, gobernadora de Campeche.
Mañanera del 15 de mayo. Layda Sansores, gobernadora de Campeche. (Presidencia)
Por Jessica Calderón

Luego de que Susan Saravia, joven de 22 años originaria de Campeche, hiciera pública una denuncia por violación grupal en la que señaló a cuatro jóvenes como sus agresores, quienes, según la víctima, tendrían conexiones con familiares en el gobierno encabezado por la gobernadora Layda Sansores, dos de los presuntos responsables se entregaron a las autoridades este martes 12 de agosto.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, en seguimiento a las investigaciones por el delito de violación tumultuaria en agravio de Susan Saravia, Jorge “N” y Jesua “N” se presentaron voluntariamente ante la institución.

Se entregan dos agresores de abuso sexual en grupo a joven en Campeche

Ambos jovenes están relacionados con los hechos denunciados por Susan -quien afirma que el abuso ocurrió hace casi cinco meses-, y su entrega responde al mandamiento judicial emitido para hacer efectiva la orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía de Campeche informó a través de un comunicado en redes sociales que busca garantizar justicia y avanzar en la investigación del caso de Susan Saravia, que ha generado gran atención y debate en la sociedad campechana.

La dependencia subrayó su compromiso con una investigación exhaustiva y el respeto absoluto a los derechos de todas las partes involucradas, para asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a los principios de legalidad y transparencia establecidos en el sistema jurídico.

¿Influencias políticas en el gobierno de Layda Sansores?

Además, la Fiscalía informó que los imputados serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

El caso de Susan Saravia está en el ojo del huracán desde hace semanas por las posibles influencias políticas de sus agresores en la impartición de justicia, debido a las presuntas conexiones de los señalados con funcionarios estatales y familiares de la gobernadora Layda Sansores.

