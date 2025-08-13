Acusados de abuso grupal con presuntos lazos a Layda Sansores, se entregan a la Fiscalía de Campeche

Luego de que Susan Saravia, joven de 22 años originaria de Campeche, hiciera pública una denuncia por violación grupal en la que señaló a cuatro jóvenes como sus agresores, quienes, según la víctima, tendrían conexiones con familiares en el gobierno encabezado por la gobernadora Layda Sansores, dos de los presuntos responsables se entregaron a las autoridades este martes 12 de agosto.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, en seguimiento a las investigaciones por el delito de violación tumultuaria en agravio de Susan Saravia, Jorge “N” y Jesua “N” se presentaron voluntariamente ante la institución.

Se entregan dos agresores de abuso sexual en grupo a joven en Campeche

Ambos jovenes están relacionados con los hechos denunciados por Susan -quien afirma que el abuso ocurrió hace casi cinco meses-, y su entrega responde al mandamiento judicial emitido para hacer efectiva la orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía de Campeche informó a través de un comunicado en redes sociales que busca garantizar justicia y avanzar en la investigación del caso de Susan Saravia, que ha generado gran atención y debate en la sociedad campechana.

La dependencia subrayó su compromiso con una investigación exhaustiva y el respeto absoluto a los derechos de todas las partes involucradas, para asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a los principios de legalidad y transparencia establecidos en el sistema jurídico.

¿Influencias políticas en el gobierno de Layda Sansores?

Además, la Fiscalía informó que los imputados serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

El caso de Susan Saravia está en el ojo del huracán desde hace semanas por las posibles influencias políticas de sus agresores en la impartición de justicia, debido a las presuntas conexiones de los señalados con funcionarios estatales y familiares de la gobernadora Layda Sansores.