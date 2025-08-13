Al menos 20 personas mueren en naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa

Según Acnur, casi 700 migrantes han muerto desde principios de año en el Mediterráneo central en la peligrosa travesía desde África a Europa.Al menos 20 personas han muerto este miércoles (13/08/2025) en un naufragio de migrantes frente a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, y una agencia de la ONU indicó que podría haber más desaparecidos, ya que las operaciones de búsqueda continúan.

Mientras tanto, 60 supervivientes (56 hombres y cuatro mujeres) fueron trasladados a Lampedusa, según Acnur y la Cruz Roja italiana.

El desastre, en este caso con personas que viajaban desde Libia, es el último que afecta a migrantes que realizan la peligrosa travesía del Mediterráneo desde África a Europa.

"Profunda angustia tras el enésimo naufragio frente a Lampedusa, donde Acnur está asistiendo a los sobrevivientes" escribió en la red social X el portavoz de Acnur en Italia, Filippo Ungaro.

"Ha habido 675 muertos desde principios de año en el Mediterráneo central", lamentó. También pidió "reforzar las vías legales" de migración.

Una aeronave italiana avistó lla embarcación volcada con cadáveres en el agua a unos 23 km de Lampedusa este miércoles, lo que desencadenó una operación de rescate, según una fuente cercana al asunto, reportó la agencia de noticias Reuters.

La fuente indicó que según los testimonios iniciales de las personas rescatadas, los migrantes partieron de la zona de Trípoli, en Libia, a primera hora de la mañana a bordo de dos embarcaciones. Una de las embarcaciones comenzó a inundarse y se trasladaron a la otra, que posteriormente zozobró en aguas turbulentas.

Los recuentos iniciales de Acnur indicaron que entre 92 y 97 personas formaban parte del grupo de migrantes, lo que significa que hasta 17 personas estaban desaparecidas.

