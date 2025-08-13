Álvaro Uribe acusa a Petro de instigar el asesinato del senador Uribe Turbay

El expresidente de Colombia sostuvo que el discurso de Petro sobre el senador asesinado en Bogotá es un "caso excepcional" que promueve "la venganza".El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó este miércoles (13.08.2025) que el actual mandatario Gustavo Petro instigó con sus discursos el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro de su partido, el opositor Centro Democrático.

"Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la república, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir", dijo Uribe en un discurso leído por el director nacional de su agrupación en el acto de despedida en el Capitolio Nacional de Colombia.

El expresidente Uribe, quien a comienzos de mes fue condenado a 12 años de prisión en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, no pudo asistir al funeral del senador.

"En su señalamiento rabioso, el presidente de la república quiso ignorar la contribución que al proceso de paz con el M-19 dieron el expresidente Turbay y Diana, la madre de Miguel, asesinada por el narcoterrorismo", agregó Uribe.

Discurso de Petro: un "caso excepcional" e "instigador"

Los comentarios del expresidente son una referencia a mensajes de Petro en su cuenta en la red social X en los que señaló al expresidente Julio César Turbay (1978-1982), abuelo del senador asesinado, de llevar "a 10.000 colombianos a la tortura" durante su gobierno, en el que enfrentó con el llamado "estatuto de seguridad" la lucha contra la guerrilla del M-19, de la cual hizo parte en su juventud el hoy presidente.

"En la historia del magnicidio de nuestra patria ha habido odios políticos y acciones criminales, pero estamos ante el caso excepcional del discurso presidencial, instigador", sentenció el expresidente Uribe, sin parentesco con el senador fallecido.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, y una de la figuras más prometedoras del Centro Democrático, murió el lunes en Bogotá después de dos meses en estado crítico tras ser herido con dos disparos en la cabeza en un atentado perpetrado el 7 de junio.

rr efe/el tiempo