Asesinos dejan mensaje macabro en bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto y torturado en Bogotá

El cuerpo de Harold Aroca García, un adolescente de 16 años que estaba en octavo grado en una escuela de Bogotá, fue encontrado sin vida en una zona boscosa del área de Los Laches. Mostraba evidentes signos de violencia y, de acuerdo con las autoridades, señales de posible tortura llevada a cabo momentos antes de su muerte.

El joven fue denunciado como desaparecido el 6 de agosto, después de haberse dirigido un día antes al barrio Los Laches. La última vez que lo vieron estaba en unas canchas de microfútbol, llevando puesta una chaqueta y un saco rojo, junto con un uniforme de fútbol, tenis blancos con azul y medias negras con amarillo.

Fiscalía investiga homicidio de joven en Los Laches, posible retaliación entre bandas criminales

Después de varios días de una exhaustiva búsqueda por parte de su madre y familiares, el 10 de agosto se confirmó que había sido encontrado. Según declaraciones de su madre, Aroca fue asesinado y mostraba indicios de haber sido torturado. La Fiscalía General de la Nación tomó a su cargo la investigación y propuso diferentes teorías.

Las autoridades indicaron que el delito podría estar conectado con una venganza entre dos organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico, en las que aparentemente el menor habría sido utilizado. No obstante, la madre niega esta versión y afirma que el incidente podría estar relacionado con comentarios que su hijo realizó en el colegio, donde decía conocer al supuesto autor de un asesinato.

Mientras examinaban el cuerpo, los investigadores encontraron en uno de sus bolsillos un papel con un mensaje que decía: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”. Este podría ser un elemento crucial para la investigación del caso.

Durante el período en que el joven estuvo extraviado, sus seres queridos recibieron mensajes desde su teléfono móvil e incluso una llamada en la que un extraño dijo que “se lo habían llevado por un inconveniente”. La triangulación de la señal más reciente del dispositivo condujo a las fuerzas del orden a un área dominada por bandas criminales, donde ocurrió un conflicto armado.

De acuerdo con la madre, también obtuvieron un mensaje en redes sociales que los instruía a buscar en el bosque, el sitio donde al final se halló el cuerpo. El coronel Luis Carlos Torres, quien es el comandante de Seguridad Ciudadana #4, enfatizó que la investigación se encuentra a cargo de una Unidad investigativa con el objetivo de aclarar los eventos y encontrar a los responsables.