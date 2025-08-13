Brote de listeriosis causa muertes en Francia y retiran quesos posiblemente contaminados

El gobierno francés investiga si queso contaminado camembert y de otros tipos es la fuente del brote. Por lo pronto, ya han sido retirados productos en ese país.

Autoridades francesas investigan si quesos camembert, brie y otras variantes blandas son causantes del brote que ha cobrado vidas.Francia ha retirado del mercado varios tipos de camembert, brie y otros quesos blandos después de que dos personas fallecieran por listeriosis y varias enfermaran tras consumir quesos vendidos en supermercados de todo el país.

El Ministerio de Sanidad informó que la empresa láctea Chavegrand está retirando del mercado decenas de lotes de quesos de corteza blanda tras establecerse un posible vínculo entre los casos de listeriosis y el consumo de sus productos.

Chavegrand, una empresa familiar que produce queso para varias cadenas de supermercados, como Leclerc, Carrefour y Auchan, indicó que una antigua línea de producción donde se elaboraban los quesos sospechosos ya está cerrada y que los productos que se encuentran actualmente en los supermercados son seguros.

"Nos sorprendió mucho saber de estos dos casos y estamos trabajando arduamente para garantizar la seguridad de nuestras líneas de producción", declaró a Reuters el portavoz de la empresa, Guillaume Albert.

Piden no consumir quesos anteriores a junio

Los productos retirados son todos quesos blandos con corteza enmohecida elaborados con leche pasteurizada de vaca o cabra, que se vendieron hasta el 9 de agosto en toda Francia y a nivel internacional bajo diversas marcas, según informó el Ministerio de Sanidad. La listeriosis, infección causada por la bacteria listeria, causa síntomas gripales, náuseas, diarrea e infección de la sangre y el cerebro. Representa un mayor riesgo para recién nacidos, ancianos, mujeres embarazadas y personas con inmunidad debilitada.

El Ministerio de Salud indicó que las personas infectadas tenían entre 34 y 95 años y que una de las fallecidas tenía problemas de salud subyacentes. Los primeros casos se identificaron en junio.

