Buscas trabajo en CDMX: Feria del Empleo para Jóvenes ofrecen más de 1,400 vacantes

La Feria de Empleo se llevará a cabo en Plaza Garibaldi

La Secretaría del Trabajo invitó a personas de 18 a 29 años a participar en la Feria del Empleo para las Juventudes 2025, que se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto en Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México.

En el evento participarán alrededor de 120 empresas que ofrecerán más de mil 400 oportunidades laborales en distintos sectores. Aunque está dirigida principalmente a jóvenes, también se atenderán solicitudes de personas mayores a la edad estipulada.

La feria se realizará de 10:00 a 15:00 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Los asistentes deberán llevar identificación oficial vigente, así como su currículum vitae impreso y digital.

Previamente se puede realizar registro en línea a través de la página electrónica: Ferias de Empleo.

Feria Nacional de Empleo: CDMX dará 1,400 vacantes

Talleres gratuitos para mejorar CV

Durante la jornada se impartirán talleres gratuitos para mejorar la presentación de documentos, diseñar un CV profesional y prepararse para entrevistas laborales.

Además, participarán instituciones públicas como Jóvenes Construyendo el Futuro, el Servicio de Protección Federal, el Fideicomiso de Bienestar Educativo y el Instituto de la Juventud de la CDMX, que presentará actividades culturales con grupos como Corintia, Tiresias III y Super Flumina.

jóvenes-millennials-trabajo (Cuartoscuro)

Este evento forma parte de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025, que contempla 60 actividades en todo el país durante agosto, con más de 37 mil vacantes disponibles para jóvenes.