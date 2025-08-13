Cae director de Policía de Cintalapa con 58 agentes; decomisan vehículos y un jaguar

El director de la Policía Municipal de Cintalapa, Ulber “N”, y 58 elementos bajo su mando fueron detenidos en un operativo conjunto, acusados de presuntos vínculos con el grupo criminal Cártel Chiapas-Guatemala y por uso indebido de condecoraciones y uniformes oficiales.

De acuerdo con autoridades, la intervención se realizó en seis puntos distintos del municipio, incluido el propio cuartel de la corporación y un inmueble en el municipio vecino de Jiquipilas. En los cateos se aseguraron rifles AK-47, un arma corta calibre 9 mm, decenas de cartuchos, vehículos de lujo con placas de la Ciudad de México, una motocicleta y hasta un jaguar vivo, considerado un animal exótico protegido.

Durante el operativo también fueron arrestadas cuatro personas identificadas como presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala. Entre ellos, Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana, y Andrés “N”, detenidos por posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana. Asimismo, Daniel “N” y Maximiliano “N” fueron capturados por narcomenudeo de las mismas drogas.

Policía Municipal de Cintalapa (Foto: Fiscalía de Chiapas)

Policías facilitaban actividades criminales

Los 58 policías detenidos enfrentan acusaciones por uso indebido de uniformes, condecoraciones e insignias, así como por asociación delictuosa, pues presuntamente usaban su autoridad para proteger y facilitar actividades criminales.

jaguar fue decomisado durante el oeprativo

Según reportes de Insight Crime, el Cártel Chiapas-Guatemala opera en la región fronteriza y habría sido fundado por desertores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Actualmente mantiene una disputa territorial con el Cártel de Sinaloa, lo que ha incrementado la violencia en la zona.