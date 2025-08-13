Caída de elevador en centro comercial de Benito Juárez deja dos lesionados

Dos personas resultaron lesionadas tras la caída de un elevador en Plaza Mitikah, ubicada en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, la tarde de este martes.

Ambas personas presentan posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones. Durante la caída, el elevador sufrió tres paradas, lo que provocó las lesiones mencionadas.

Caída de elevador en plaza comercial (Foto: @LuisMendozaBJ)

Ambos pacientes están siendo atendidos por personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez.

Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, se ha decidido evacuar la plaza y realizar una inspección exhaustiva en materia de protección civil para garantizar la seguridad del lugar.

“La seguridad de las personas es nuestra prioridad, vamos a revisar plaza Mítikah para que garanticen la seguridad de vecinos y visitantes. No vamos a tolerar fallas que pongan en riesgo a las personas”, expresó el alcalde de Benito Juárez.

Accidente en elevador (Foto: Farid Eduardo Pérez)

Unidades de emergencia atiende a lesionados

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el incidente ocurrió en la plaza situada en avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe. Personal policial acudió al lugar luego de recibir el reporte de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil de la demarcación atendieron a un hombre de 47 años y una mujer de 60, quienes presentaban lesiones en la cabeza y cervicales. Ambos fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Desalojan plaza comercial tras accidente en elevador (Foto: Farid Eduardo Pérez)

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del accidente ni si el elevador contaba con mantenimiento reciente.