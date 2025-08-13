El Ejército israelí anuncia que "aprobó" el plan para una nueva ofensiva en Gaza

Las fuerzas militares aprobaron la siguiente fase de la ofensiva en la Franja de Gaza, días después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentara su plan de ocupación del enclave palestino.El Ejército israelí anunció este miércoles (13.08.2025) que aprobó el "marco" para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, días después de que el gabinete de seguridad pidiera la toma de Ciudad de Gaza, la principal aglomeración del territorio palestino.

El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, "aprobó el marco principal del plan operativo del ejército en la Franja de Gaza", según un comunicado militar.

El Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha suministrado un calendario para el ingreso de las fuerzas israelíes a la ciudad, donde se han refugiado miles de personas tras huir de ofensivas previas.

Según la Defensa Civil de Gaza, los bombardeos aéreos israelíes se han intensificado los últimos días. La aprobación del plan fue divulgado horas después de que Hamás anunciara que una delegación del movimiento islamista llegó a El Cairo para "conversaciones preliminares" con autoridades egipcias sobre una tregua temporal.

Los planes israelíes de expandir la guerra en Gaza después de 22 meses de combates provocaron críticas internacionales y oposición interna.

Expertos respaldados por la ONU han advertido de una hambruna en el territorio, donde Israel ha limitado drásticamente la entrada de ayuda humanitaria.

