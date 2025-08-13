El Mencho ofreció 10 millones de dólares por información de un implicado en sobornos a Pemex

El mensaje revela acusaciones contra empresarios presuntamente ligados a actividades ilícitas como extorsión y sobornos a mandos de seguridad.

Una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. reveló mensajes que evidencian sobornos para asegurar contratos millonarios en Pemex, involucrando a empresarios mexicanos residentes en Texas. Una reciente filtración expone conversaciones en WhatsApp con funcionarios de Pemex.

El 10 de enero de 2019, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, envió supuestamente un correo ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares para localizar a los verdaderos dueños de Tubular Technology S.A. de C.V., empresa relacionada con contratos petroleros.

Correo de “El Mencho” con recompensa millonaria

Según información proporcionada por el periodista José Luis Montenegro en X, “El Mencho” señala a Marcos Manzanilla Fojaco y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez como dueños de Tubular Technology y otras compañías.

Los acusa de acumular millonarias fortunas mediante extorsión, secuestros y homicidios como antiguos operadores del cartel de Los Zetas. Destaca que Manzanilla fue detenido en 2017 con armas y drogas, pero liberado presuntamente gracias a la intervención política. También se menciona que soborna a altos mandos de fuerzas de seguridad.

Por último, el correo desmiente que Rovirosa sea operador actual del CJNG y advierte sobre el uso indebido de la información.

Mensajes y favores con Pemex

Entre julio de 2019 y octubre de 2021, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga intercambiaron pagos en efectivo y regalos de lujo —como bolsos Louis Vuitton y relojes Hublot— para influir en licitaciones.

En un mensaje, Ávila responde: “De nada, compa; te lo ganaste” tras entregar un bolso a un funcionario. También coordinaban agilizar facturas y evitar compartir beneficios.

La fiscalía de EE.UU. acusa a ambos por conspiración y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Los sobornos suman al menos 150 mil dólares, beneficiando a empresas con contratos por más de 2.5 millones. Rovirosa fue detenido, Ávila está prófugo; FBI y HSI lideran la investigación.