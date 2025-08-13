El sureste de Taiwán se paraliza por llegada del tifón Podul

Miles de personas buscaron refugio y cientos de vuelos fueron cancelados en la isla, que espera lluvias torrenciales.Una amplia franja del sur y el este de Taiwán se paralizó este miércoles (13.08.2025) mientras se cancelaban cientos de vuelos ante la llegada, más tarde este mismo día, del tifón Podul, que provocó la evacuación de miles de personas.

El tifón de intensidad media, con ráfagas de viento de hasta 191 km/h, se dirigía hacia la ciudad suroriental de Taitung a medida que se intensificaba y se esperaba que tocara tierra en las cercanías el miércoles por la tarde, según informaron las autoridades meteorológicas.

"Se esperan vientos destructivos del tifón. Busque refugio lo antes posible”, decía un mensaje de texto de alerta enviado a los usuarios de teléfonos móviles en algunas zonas de Taitung a primera hora del día.

Trabajo y clases suspendidas

Nueve ciudades y condados anunciaron la suspensión del trabajo y las clases para el miércoles, incluidas las metrópolis meridionales de Kaohsiung y Tainan. En la capital, Taipéi, sede de los mercados financieros de Taiwán, no se registraron repercusiones.

Según un reporte de las autoridades de protección civil, más de 5.500 personas han sido evacuadas de sus hogares ante la llegada del Podul.

"Estamos preocupados por este tifón", dijo a la AFP Huang Wei, pescador de Kaohsiung, mientras utilizaba más cuerdas para amarrar su barco.

La agencia meteorológica alertó que las zonas montañosas de la ciudad de Kaohsiung y el vecino condado de Pingtung, así como los de Hualien y Taitung, podrían sufrir lluvias torrenciales.

Todos los vuelos nacionales fueron cancelados en la isla de 23 millones de habitantes, así como decenas de trayectos internacionales y los viajes en ferri.

Cerca de 400 vuelos afectados

En total, 252 vuelos nacionales fueron afectados, mientras que 129 vuelos internacionales también fueron cancelados, según informó el Ministerio de Transporte.

Más de 31.500 soldados fueron desplegados para colaborar en los preparativos ante la tormenta.

Después de tocar tierra, se espera que la tormenta azote la costa occidental de Taiwán, mucho más densamente poblada, antes de dirigirse a la provincia sureña china de Fujian a finales de esta semana.

Se pronostican hasta 600 mm (24 pulgadas) de lluvia en las zonas montañosas del sur durante los próximos días, según la Administración Central de Meteorología.

jc (reuters, afp)