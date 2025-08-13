Encañonan a abuelita y dos adultos durante robo a casas en Álvaro Obregón

Dos hombres identificados como Kevin Rubio y Hugo Peralta fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) del sector San Ángel, luego de presuntamente irrumpir en dos viviendas de la alcaldía Álvaro Obregón y someter a sus ocupantes.

Los sujetos ingresaron a los domicilios donde amarraron a un hombre, encañonaron y amenazaron a una abuelita y a otra mujer, para posteriormente sustraer diversos objetos de valor, según información del periodista Carlos Jiménez.

Detención y recuperación de lo robado

Tras un operativo de búsqueda, elementos de la SSC lograron ubicar a los presuntos responsables, detenerlos y recuperar la totalidad de los artículos robados.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, según lo informado en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez.

Descripción de los detenidos

El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes de los dos hombres arrestados:

Primer detenido: de tez morena, cabello sucio o mojado, ojos pequeños y rasgados, nariz voluminosa, labios delgados y barba sin recortar. Vestía una camiseta negra con franjas azul marino. Se le estima una edad de entre 30 y 40 años.

de tez morena, cabello sucio o mojado, ojos pequeños y rasgados, nariz voluminosa, labios delgados y barba sin recortar. Vestía una camiseta negra con franjas azul marino. Se le estima una edad de entre 30 y 40 años. Segundo detenido: de tez morena, cabello negro y desaliñado, ojos grandes y negros, cejas pobladas, nariz y labios grandes, con bigote y barba partida. Portaba una camiseta deportiva roja con la leyenda “Cincinnati”.

Arrestados por robar casas en CDMX (@c4jimenez)

Los sujetos fueron fotografiados tras el robo a casa habitación y expuestos en las redes de Carlos Jiménez.