FES Aragón suspende clases por inundaciones tras fuertes lluvias; ¿cuándo regresan a las aulas?

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), suspendió clases para todos sus alumnos el martes 12 de agosto debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que afectan diversas zonas del país.

En un comunicado oficial compartido a través de sus redes sociales, la FES Aragón informó que, tras realizar una evaluación exhaustiva tanto en el exterior como en el interior del plantel, se detectaron severas inundaciones que dificultan el acceso seguro a las instalaciones.

¿Cuándo se reanudarán las clases en FES Aragón?

Por esta razón, y con el objetivo de proteger la integridad de la comunidad estudiantil y el personal académico, se decidió suspender las actividades escolares durante el día.

La facultad detalló que se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza para atender la situación y preparar las instalaciones ubicadas en la Avenida Universidad Nacional, en la colonia Bosques de Aragón, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

Estas labores buscan minimizar los daños causados por el agua y garantizar que, una vez superada la emergencia, las clases puedan reanudarse con normalidad.

Asimismo, las autoridades escolares hicieron un llamado a todos los estudiantes, profesores y personal administrativo para que tomen las precauciones necesarias, tanto en sus desplazamientos hacia sus hogares como en sus lugares de residencia, debido a las condiciones climáticas adversas.

Recomendaron mantenerse atentos a los informes oficiales y comunicados emitidos por la facultad y la UNAM para recibir información actualizada sobre el desarrollo de la situación.