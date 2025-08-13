Fuertes vientos complican combate a incendios en Grecia

Un total de 152 incendios han estallado en las últimas 24 horas en Grecia, donde más de 4.800 bomberos y 62 medios aéreos luchan contra las llamas en numerosos frentes.Grecia enfrenta "una jornada muy difícil en su lucha contra varios incendios debido a las violentas ráfagas de viento, advirtió este miércoles (13.08.2025) el portavoz de los bomberos, Vassilis Vathrakoyannis.

Desde la semana pasada, Grecia ha registrado vientos de más de 80 km/h, en momentos que los incendios han dejado tres muertos desde el viernes, dos de ellos turistas vietnamitas.

El servicio meteorológico nacional prevé que las temperaturas deberán alcanzar el miércoles 40 ºC en ciertas regiones de Grecia occidental, en especial el oeste del Peloponeso.

Los incendios que más preocupan a las autoridades se ubican en la isla de Zante en el már Jónico, la isla de Chios en el mar Egeo, en la localidad occidental de Preveza, y el departamento de Acaya, en el noroeste del Peloponeso, donde una veintena de poblados fueron evacuados el martes.

Desde la mañana del miércoles, 33 aviones y 4.850 bomberos están movilizados en todos los frentes, indicó Vathrakoyannis. "Son sin duda las 24 horas más difíciles de lucha contra el fuego", declaró el presidente de la Unión de Oficiales de Bomberos, Kostas Tsigas a la televisión local ERT.

"Solo ayer se desataron 82 incendios, un número muy elevado que, combinado con los violentos vientos, la sequedad y las elevadas temperaturas, ha creado enormes dificultades", afirmó. Más de 200 hectáreas han sido destruidas por las llamas desde junio en Grecia.

ct (afp, efe)