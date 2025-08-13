Licencia de conducir digital en Edomex: cómo obtenerla paso a paso

La Secretaría de Movilidad del Estado de México ha puesto a disposición de los ciudadanos la opción de tramitar la licencia de conducir digital, un documento electrónico que tiene la misma validez oficial y legal que su versión física.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites oficiales y promover herramientas digitales de identificación vehicular. La licencia digital no genera un costo extra y puede tramitarse en pocos minutos, siempre y cuando el conductor cuente con una licencia física vigente.

Pasos para obtener la licencia digital Edomex

Para realizar el trámite, solo necesitas tu licencia actual y un teléfono móvil. Sigue estos pasos:

Descarga la app “Licencia Digital Edomex”, disponible para iOS y Android. Asegúrate de que el desarrollador sea el Gobierno del Estado de México.

Abre la aplicación y selecciona “Agregar licencia”.

Escanea el código QR que se encuentra al reverso de tu licencia física.

Verifica que los datos mostrados coincidan con los del plástico.

Realiza el escaneo facial para validar tu identidad.

Proporciona un número telefónico al que se enviará un código de verificación.

Una vez ingresado el código, tu licencia digital será generada con éxito.

Según la Secretaría de Movilidad, este documento identifica y certifica a los ciudadanos con las habilidades para conducir un vehículo automotor. No obstante, el Artículo 40 Bis del Reglamento de Tránsito del Edomex indica que esta licencia digital está sujeta a las normas técnicas y disposiciones emitidas por dicha secretaría.

¿Y si no tienes licencia aún? Así puedes tramitar la física

Si aún no cuentas con una licencia física, deberás seguir un proceso diferente:

Agenda una cita a través del portal oficial:

https://citas.edomex.licenciamanejo.com/EdoMex/Appointment/New

Reúne tus documentos:

Acta de nacimiento CURP Identificación oficial con fotografía Comprobante de domicilio Comprobante de pago Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Realiza el pago en línea y genera el Formato Universal de Pago en: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion

Los costos para la licencia Tipo A (automovilista) son:

$719 por 1 año

$963 por 2 años

$1,287 por 3 años

$1,712 por 4 años

Finalmente, es importante mencionar que si es tu primera vez tramitando la licencia, deberás presentar un examen de conocimientos en modalidad presencial.