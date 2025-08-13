Martes de tráfico en CDMX: Inundaciones y marchas complican la movilidad hoy; rutas alternas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer la Agenda de Movilizaciones, en la que para este martes 12 de agosto, se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este martes 12 de agosto?

FAMILIAS UNIDAS PROCALI LA LOMITA

Llevarán a cabo una protesta en el marco del tercer aniversario del desalojo efectuado por autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón a los habitantes del predio irregular conocido como “La Lomita”, ubicado en la colonia Tlapechico, con el objetivo de exigir el acceso a una vivienda digna y asequible, así como manifestar su rechazo a la violencia ejercida por parte de las autoridades hacia la población

Hora: 10:00

Lugar: Camino Real a Toluca y Calle 10 s/n., Col. Cristo Rey, Alc. Álvaro Obregón

Destino: Sede de la Alcaldía Álvaro Obregón, Calle 10 y Canario s/n., Col. Tolteca, Alc. Álvaro Obregón

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (ENALLT-UNAM)

Exigen que se continúe y amplíe la búsqueda de la estudiante de la carrera de Biología y senderista desaparecida el pasado 12 de julio en las inmediaciones del Pico del Águila, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco

Hora: 11:00

Lugar: Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Investigación Científica s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Destino: Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Av. Insurgentes No. 3000, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

LIBERACIÓN ANIMAL MX

Exigen justicia y castigo para una mujer acusada por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal cometido contra una perrita, el pasado 27 de mayo de 2024 en la alcaldía Coyoacán

Hora: 11:00

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

COLECTIVO “PENA SIN CULPA”

Exigen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelvan el tema de la prisión preventiva oficiosa y cumplan con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha declarado que dicha medida contraviene tratados internacionales sobre la libertad personal y el principio de presunción de inocencia

Hora: 11:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL INDÍGENA Aforo: 80 CDMX A.C.

Se presentarán ante la audiencia ciudadana que encabeza la Jefa de Gobierno, con el fin de solicitar una resolución a su demanda de espacios en el evento “Fiesta de las Culturas Indígenas 2025”, para los artesanos integrantes de su organización que fueron excluidos de dicho evento

Hora: 11:00

Lugar: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

PLATAFORMA DE MEDIOS DIGITALES “AJ+ EN ESPAÑOL”

Se realizará una vigilia en memoria de seis reporteros de Al Jazeera que fueron asesinados en Gaza durante un ataque aéreo israelí el pasado 10 de agosto, con el fin de honrar su labor periodística, visibilizar los riesgos que enfrentan los comunicadores en contextos de conflicto y exigir justicia para las víctimas

Hora: 19:00

Lugar: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia s/n, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS (UNTA) DEL ESTADO DE GUERRERO

Exigen que se les otorguen los créditos conforme a lo estipulado en el “Programa Cosechando Soberanía”, atención a la problemática de la presa “Los Sabinos” y la regularización de concesiones, así como los apoyos necesarios para viviendas en las zonas rurales

Hora: Durante el día

Lugar 1: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER) Av. Cuauhtémoc No. 1230, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez

Lugar 2: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Av. Nuevo León No. 210, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 3: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Alc. Coyoacán

VECINOS DE LAS COLONIAS AZTECAS Y PROGRESO

Se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para atender su solicitud de reparación de los daños ocasionados en sus viviendas a causa de las lluvias del pasado 10 de agosto

Hora: 11:00

Lugar: Parroquia de “Santa Catalina de Suecia” Albañiles No. 265, Col. Azteca, Alc. Venustiano Carranza

COLECTIVO “LLECA ESCUCHANDO LA CALLE”

Exigen la revisión de carpetas conforme a denuncias

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Alternativas viales en CDMX hoy martes 12 de agosto

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Continúa afectada la circulación por encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura del Parque Balvanera, alcaldía Iztapalapa.

Eje 6 Sur y Av. Texcoco.

Por encharcamiento en Av. Insurgentes al Sur y Eje 1 Poniente, alcaldía Cuauhtémoc.

Av. Paseo de la Reforma.

Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas.

Av. Chapultepec y Río Pánuco.

Precaución vial por encharcamiento en Anillo Periférico a la altura de Av. del Conscripto.

Av. Río San Joaquín.

Corte a la circulación en calle Sierra Madre entre Montes Escandinavos y Monte Altai.

Paseo de la Reforma.

Afectada la circulación en Calz. Minas de Arena a partir de Av. Río Tacubaya hasta Av. de las Torres, por obras.