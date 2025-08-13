Pronóstico del clima para el 13 de agosto en el Valle de México: chubascos y lluvias fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del clima para este miércoles 13 de agosto de 2025 en el Valle de México, informando que se espera cielo medio nublado a nublado a lo largo del día. Durante la mañana, se prevé un ambiente fresco, e incluso frío en zonas altas, donde podrían presentarse bancos de niebla y lluvias aisladas.

Conforme avance la jornada, se anticipa una ligera mejora en la temperatura, con un ambiente templado a cálido por la tarde. No obstante, las condiciones meteorológicas continuarán inestables con alta probabilidad de lluvias.

Lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo por la tarde

Por la tarde, se espera un incremento significativo en la actividad atmosférica. El SMN señala que hay probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que representa un riesgo para la población y podría afectar la movilidad urbana.

El reporte también detalla que la temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de entre 24 y 26 °C, mientras que la mínima se ubicará entre los 11 y 13 °C.

En cuanto al viento, se prevé que sea de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta, lo cual podría agravar las condiciones en caso de lluvia intensa.

Recomendaciones a la población

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, tomar precauciones al conducir, especialmente en zonas con niebla o lluvia, y resguardarse durante las tormentas eléctricas. Además, se sugiere llevar paraguas o impermeable, y evitar zonas propensas a encharcamientos o deslaves.

El SMN continuará monitoreando el desarrollo de estas condiciones para emitir actualizaciones oportunas.