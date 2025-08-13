Pronóstico del clima para el 14 de agosto de 2025 en el Valle de México: lluvias intensas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico oficial del clima para el jueves 14 de agosto de 2025 en el Valle de México, advirtiendo sobre condiciones inestables durante gran parte del día. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y la formación de bancos de niebla en zonas elevadas.

De acuerdo con el reporte, durante la mañana del jueves se espera un cielo medio nublado a nublado en la región. El ambiente será fresco en general, aunque en zonas altas del Valle de México se prevé frío, con la presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en caminos y autopistas.

Las temperaturas mínimas estimadas en la Ciudad de México estarán entre 13 y 15 °C, por lo que se sugiere a la población abrigarse adecuadamente, especialmente en las primeras horas del día.

Tarde cálida con riesgo de tormentas fuertes

Conforme avance la jornada, el ambiente se tornará cálido por la tarde, alcanzando temperaturas máximas de entre 23 y 25 °C en la capital del país. Sin embargo, el SMN advierte sobre un cambio drástico en las condiciones climáticas conforme se acerque la tarde-noche.

Por la tarde se prevé un ambiente cálido, con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas condiciones aumentan el riesgo de encharcamientos, deslaves o caída de árboles, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada mediante canales oficiales y a evitar transitar por zonas susceptibles de inundaciones.

Vientos fuertes en zonas de tormenta

El pronóstico también indica la presencia de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en zonas de tormenta, lo que podría generar tolvaneras o desprendimiento de ramas.

Las autoridades hacen un llamado a extremar precauciones, resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos que se emitan durante el día.