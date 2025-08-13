Real Madrid rechaza que el FC Barcelona juegue en EE.UU.

El club madrileño afirmó que jugar partidos de LaLiga en otro país "vulnera el principio de reciprocidad territorial" en el fútbol.El Real Madrid declaró su "rechazo rotundo" a que un partido de la temporada regular de la liga española se dispute en Estados Unidos y advirtió de un "punto de inflexión en el mundo del fútbol". El Villarreal, por su parte, promete viajes y entradas gratuitas a los abonados si se aprueba su partido contra el Barcelona en Miami, una primicia para la liga. El encuentro de la 17.ª jornada de LaLiga se jugará en el Hard Rock Stadium.

El Madrid anunció el martes que ha tomado medidas para impedir que el partido del 20 de diciembre se dispute en Estados Unidos, alegando que perjudicaría la "integridad de la competición" y la "legitimidad de los resultados". "Esta medida, adoptada sin información ni consulta previa a los clubes participantes, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial, aplicable en las competiciones ligueras a doble partido (un partido en casa y otro en el campo del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes", declaró el Madrid. El club afirmó que el partido sentaría "un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses no deportivos, afectando claramente la integridad deportiva y arriesgando la adulteración de la competición".

"Graves consecuencias"

"Si esta propuesta se llevara a cabo, sus consecuencias serían tan graves que marcarían un punto de inflexión en el mundo del fútbol", declaró el Madrid. La asociación europea de aficionados Football Supporters Europe (FSE) afirmó estar en contacto con sus miembros, las partes interesadas del fútbol, los grupos afectados y las organizaciones colaboradoras para "resistir colectivamente la última amenaza a la naturaleza misma del fútbol". "Seguimos con suma preocupación el impacto general en el fútbol", declaró el grupo. "Trasladar los partidos de sus territorios nacionales afecta directamente la relación entre los aficionados y sus equipos, rompiendo vínculos vitales entre los clubes y sus comunidades".

El grupo también criticó una medida similar de la liga italiana de jugar un partido en el extranjero. La federación italiana de fútbol anunció en julio que estaba en marcha un plan para disputar el partido de la Serie A entre el AC Milan y el Como en la ciudad australiana de Perth en febrero. El Madrid solicita a la FIFA y la UEFA que denieguen el permiso. El Madrid anunció que ha solicitado a la FIFA, la UEFA y al máximo organismo deportivo español que no autoricen el partido en Estados Unidos. La Federación Española de Fútbol aprobó el lunes la solicitud para que el partido se dispute en Miami.

Pendiente aprobación de FIFA y UEFA

La UEFA y la FIFA deben aprobar la solicitud antes de que pueda hacerse oficial. "Cualquier modificación de esta naturaleza deberá, en todo caso, contar con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición, así como con el estricto respeto a la normativa nacional e internacional que regula la organización de competiciones oficiales", declaró el Madrid. El Madrid y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, han discrepado a menudo en diversos temas. El club afirmó que la UEFA debería denegar la solicitud de disputar el partido en el extranjero basándose en el "criterio establecido en 2018 que impide que los partidos oficiales de las competiciones nacionales se disputen fuera del territorio nacional, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que no concurren en este caso".

