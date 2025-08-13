Sarampión en México: confirman 4 mil casos y 14 muertes; Chihuahua concentra el brote

La Secretaría de Salud federal confirmó 4 mil 6 contagios y 14 defunciones por sarampión en el país, de acuerdo con su informe epidemiológico correspondiente al 11 de agosto de 2025.

En las últimas 24 horas se registraron 24 nuevos casos, la mayoría en Chihuahua, entidad que concentra 3 mil 736 contagios. Le siguen Sonora con 87 casos, Coahuila con 47, Durango con 22 y Zacatecas con 21.

Los contagios afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres), siendo el grupo de 0 a 4 años el más afectado con 931 casos, seguido del rango de 25 a 29 años con 539 y 30 a 34 años con 442.

El sarampión | Foto: Referencial

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró que la meta es erradicar el brote para noviembre. “Nuestra meta es tratar que para el mes de noviembre no tengamos casos de sarampión y pudiéramos nuevamente estar libres de sarampión”, declaró en conferencia matutina.

Campañas de vacunación

Kershenobich explicó que se ha incrementado de forma intensiva la vacunación, especialmente en Chihuahua, donde se concentra el brote, con el apoyo de brigadas estatales y federales. “En los otros estados ya prácticamente se ha ido conteniendo… alrededor de Chihuahua es donde realmente tenemos el brote”, señaló.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a completar esquemas de vacunación para prevenir nuevos contagios y evitar complicaciones.