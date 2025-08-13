Trump amenaza a Rusia con "consecuencias muy graves" si no detiene la invasión de Ucrania

El presidente de Estados Unidos también señaló que si su encuentro del viernes con Putin "sale bien", tendrá "una segunda reunión rápida" con Putin y Zelenski.El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este miércoles (13.08.2025) a Rusia con "consecuencias muy graves" si su homólogo ruso Vladimir Putin no pone fin a la guerra en Ucrania.

Cuando se le preguntó si Rusia enfrentaría alguna consecuencia si Putin no acepta detener la invasión después de la reunión que tendrá con Putin el viernes en Alaska, Trump respondió: "Sí, las enfrentará".

Al preguntársele si esas consecuencias serían sanciones o aranceles, Trump declaró a los periodistas: "No tengo que decirlo, habrá consecuencias muy graves".

El líder de la Casa Blanca también apuntó que el objetivo de la reunión del viernes será "preparar el terreno" para un breve encuentro de seguimiento que incluiría al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida", dijo. "Me gustaría hacerlo casi de inmediato", si Putin y Zelenski "desean que esté presente".

