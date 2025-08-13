Van 292 réplicas tras el sismo de magnitud 6.0 en México

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, hasta las 08:00 horas de este martes 12 de agosto, se han registrado 292 réplicas del sismo de magnitud 6.0 ocurrido el pasado sábado 9 de agosto en la costa de Chiapas. La réplica de mayor intensidad hasta ahora ha alcanzado una magnitud 4.4.

En su más reciente reporte, el SSN detalló que la última réplica significativa se registró durante la madrugada de este martes: un sismo de magnitud 4.3, con epicentro localizado a 174 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, a una profundidad de 16 kilómetros.

El movimiento ocurrió a las 01:57 horas y, de acuerdo con las coordenadas oficiales (latitud 14.69, longitud -94.51), tuvo su origen en el mar, en la zona del Pacífico.

Sismo inicial y ubicación de la zona afectada

El sismo principal se registró a las 14:41 horas del 9 de agosto, con epicentro a 117 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y una magnitud preliminar de 6.0.

Según el SSN, el evento tuvo lugar en una región de alta sismicidad debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos y del Caribe.

La zona afectada se ubica en las inmediaciones de la frontera marítima con Guatemala, donde la liberación de energía sísmica es frecuente y genera réplicas que pueden prolongarse durante varios días posteriores al evento principal.

Vigilancia y protocolos

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y autoridades estatales en Chiapas mantienen protocolos de monitoreo y supervisión en comunidades costeras y municipios cercanos.

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas a causa del sismo inicial ni de las réplicas.

El SSN reiteró que, aunque la actividad sísmica en la región continuará, no existe riesgo de tsunami para la costa mexicana. Sin embargo, exhortó a la población a mantenerse informada únicamente por medios oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.