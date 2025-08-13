“¿Y ya nadie se acuerda?”: Salinas Pliego confronta polémica de huaraches Adidas con tragedia en Teuchitlán

El reciente lanzamiento de Adidas, en colaboración con el diseñador Willy Chavarría, ha desatado una ola de críticas en México. El modelo Adidas Slip On, inspirado en calzado artesanal, fue señalado por el gobierno de Oaxaca por supuestamente plagiar los huaraches tradicionales de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag.

La denuncia fue respaldada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que acusó a la marca de apropiación cultural. Ante la presión mediática y el rechazo público, Adidas respondió al señalamiento y aceptó reparar el daño, aunque sin detallar las medidas específicas que tomará.

Salinas Pliego revive caso Rancho Izaguirre

En medio de esta controversia, el empresario Ricardo Salinas Pliego utilizó su cuenta de X para emitir una crítica sarcástica. Retomó una publicación que comparaba los huaraches del modelo Adidas con los que fueron encontrados en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un lugar que cobró notoriedad en marzo pasado por ser identificado como presunto “campo de exterminio clandestino”.

“Los huaraches que los ofenden // los huaraches que los deberían ofender”, decía la imagen compartida por el dueño de TV Azteca, quien agregó: “¡Concuerdo! ¿Y ya nadie se acuerda?”, invitando a la reflexión sobre la violencia que ha marcado al país.

Durante los operativos realizados en el rancho, se localizaron tres crematorios clandestinos, más de 400 pares de zapatos y alrededor de mil 300 objetos personales, incluyendo ropa y mochilas, lo que dio indicios de la magnitud del crimen cometido en ese sitio.

Una crítica sobre prioridades mediáticas

De esta manera, con ironía, el empresario sugirió que la indignación pública podría estar enfocándose en un tema superficial mientras otros, como la desaparición de personas, quedan relegados del debate nacional.

La comparación ha generado reacciones divididas, entre quienes consideran válida la reflexión del empresario y quienes la acusan de minimizar un reclamo legítimo de comunidades indígenas por la defensa de su patrimonio cultural.