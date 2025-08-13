¿Ya abrió el AICM? Tras intensas lluvias hubo cierre de operaciones en la madrugada

Las fuertes lluvias de la madrugada de este martes 12 de agosto obligaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a suspender operaciones de aterrizaje y despegue entre las 2:13 y las 6:00 horas, por disposición de la autoridad aeronáutica.

De acuerdo con el AICM, los trabajos de desalojo de aguas pluviales en el área operativa fueron necesarios para garantizar la seguridad, luego de que se registraran encharcamientos.

Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

¿Ya hay servicio en el AICM?

Según datos del portal FlightAware, hasta antes de las 7:00 horas se reportaron 17 vuelos con demoras y 29 cancelaciones, afectando rutas nacionales e internacionales como Miami, Panamá, Bogotá, Medellín, Cancún, Houston, Tijuana, Montreal y Chicago.

En total, entre salidas y llegadas, se vieron afectados 41 vuelos de Aeroméxico, tres de su filial Aeroméxico Connect y dos de Volaris, según La Jornada. Hasta las 8:00 horas, las operaciones en el AICM se mantenían activas, sin nuevas suspensiones tras las lluvias.

Pasajeros en espera en el AICM

Tras la reapertura, la Terminal 2 lució con decenas de pasajeros a la espera de la reprogramación de sus vuelos, en medio de la incertidumbre por la afectación en las operaciones aéreas.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a pasajeros abarrotando los pasillos, así como largas filas para solicitar reembolsos o conocer el estatus de sus vuelos.