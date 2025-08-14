¡Hello Kitty en McDonald’s! Precio de la Cajita Feliz y cómo conseguir todas las figuras

En redes sociales como TikTok e Instagram se han viralizado decenas de videos donde usuarios muestran y reseñan la nueva Cajita Feliz de Hello Kitty de McDonald’s .

El fenómeno ha desatado una auténtica euforia entre fanáticos y coleccionistas, que buscan conseguir las 10 figuras de peluche de la icónica gatita, cada una con un outfit distinto, pero siempre con su clásico moño.

El lanzamiento ha generado largas filas en varias sucursales de México y otros países, mientras que en plataformas digitales los hashtags relacionados a #HelloKitty y #CajitaFeliz acumulan miles de reproducciones y comentarios.

¿Cuánto cuesta la Cajita Feliz de Hello Kitty de McDonald’s?

La Cajita Feliz incluye un plato principal —nuggets de pollo o hamburguesa clásica—, papas fritas como acompañamiento, un postre saludable, bebida y, por supuesto, una figura sorpresa de Hello Kitty.

El precio varía según la sucursal, pero se encuentra entre 119 y 189 pesos mexicanos . Además, quienes prefieran evitar filas pueden pedirla a través de la app de McDonald’s o mediante plataformas de entrega como Uber Eats, Didi Food y Rappi.

¿Dónde conseguir todas las figuras de Hello Kitty de McDonald’s?

Las figuras están disponibles en todas las sucursales de McDonald’s México, pero la figura que recibes en cada compra es aleatoria. Esto significa que, para completar la colección de 10, probablemente tengas que visitar varias sucursales o coordinar intercambios con otros fanáticos.

Para encontrar tu restaurante más cercano, puedes entrar al sitio web oficial de McDonald’s México y usar la función “Encuentra tu McDonald’s”, ingresando tu ubicación para ver las direcciones exactas.

¿Hasta cuándo estará disponible la colección de Hello Kitty en McDonald’s?

Cada figura presenta a Hello Kitty en un estilo diferente: bailarina de ballet, sirena, look veraniego, uniforme de McDonald’s y otros seis atuendos que están causando sensación. Algunos coleccionistas incluso han comenzado a intercambiar figuras para completar la colección más rápido.

Estos peluches estarán disponibles solo durante agosto o hasta agotar existencias. Dada la alta demanda, algunas sucursales ya han reportado escasez de ciertos modelos, por lo que los coleccionistas recomiendan actuar rápido si no quieres quedarte sin el tuyo.

La fiebre por Hello Kitty demuestra, una vez más, el poder de la nostalgia y el coleccionismo, convirtiendo algo tan sencillo como una Cajita Feliz en un objeto de deseo que está causando revuelo en todo México.