CDMX: Fechas y sedes para recoger la nueva tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares

A partir del 13 al 16 de agosto, estudiantes de secundaria en la Ciudad de México podrán recoger la nueva tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, informó el Fideicomiso Bienestar Educativo de la capital.

El beneficio está dirigido a alumnos que pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria, de 1° a 2° y de 2° a 3° de secundaria, siempre que estén inscritos en escuelas públicas y cuenten con registro vigente en la plataforma Mi Beca para Empezar. La nueva tarjeta reemplazará a la anterior y el saldo se transferirá de manera automática.

Tarjeta de útiles y uniformes escolares (Foto: Bienestar Educativo CDMX)

Tramites y requisitos

Requisitos para recoger la tarjetaLa madre, padre o tutor deberá presentar:

Identificación oficial vigente y carta invitación.

En caso de no contar con carta invitación, copia de identificación oficial con fotografía y la CURP del estudiante.

Si un tercero recoge la tarjeta, será necesaria una carta poder firmada y copias de identificación de ambas personas.

Cómo saber fecha, hora y sedeLos beneficiarios deben revisar sus mensajes para conocer sede, fecha y hora asignadas. La información puede encontrarse en la invitación física, digital o en el comprobante descargable desde Llave CDMX Expediente.

Útiles y Uniformes Escolares

Entrega del 14 de agosto por alcaldía

Iztacalco: Centro Social y Deportivo San Pedro, Av. Amacuzac s/n, colonia San Pedro.

Centro Social y Deportivo San Pedro, Av. Amacuzac s/n, colonia San Pedro. Tlalpan: Deportivo Vivanco, Moneda 64, Tlalpan Centro.

Deportivo Vivanco, Moneda 64, Tlalpan Centro. Venustiano Carranza: Velódromo Olímpico, Radamés Treviño s/n, colonia Jardín Balbuena.

El programa Uniformes y Útiles Escolares busca apoyar la economía de las familias capitalinas y garantizar que los estudiantes cuenten con lo necesario para el regreso a clases.