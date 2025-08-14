Detienen a operadora financiera de “Lalo Bananas”, ligado a la Unión Tepito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a Nelly “N”, señalada como operadora financiera de Carlos “N”, alias “Lalo Bananas”, líder del grupo delictivo “Unión Tepito”, así como a su hermano Irving “N”, alias “Pilo”, quien presuntamente controla espacios de estacionamiento en vía pública en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la captura se realizó tras identificar dos inmuebles utilizados para actividades de narcomenudeo.
En un primer operativo, policías capitalinos intervinieron en la calle Siberia, colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza, donde arrestaron a Nelly “N”, de 41 años, y aseguraron 562 dosis de cocaína, 200 gramos de marihuana y un teléfono celular.
En una segunda acción, realizada en la calle Pasaje Allende, colonia Centro, fue detenido Irving “N”, de 35 años, a quien se le decomisaron 467 dosis de cocaína, una báscula gramera y un teléfono celular.
Distribuía drogas en la Condesa, Roma y Juárez
De acuerdo con las investigaciones, ambos están relacionados con delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidios en zonas del centro y norte de la capital.
El líder de la red, “Lalo Bananas”, fue capturado el pasado 5 de julio en la calle Hamburgo, colonia Juárez. En esa ocasión, se le aseguraron 642 dosis de cocaína, 10 bolsas con crystal, un arma de fuego y un teléfono celular. Las autoridades lo investigan por distribución de drogas en bares y restaurantes de las colonias Condesa, Roma y Juárez.