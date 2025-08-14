Detienen a operadora financiera de “Lalo Bananas”, ligado a la Unión Tepito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a Nelly “N”, señalada como operadora financiera de Carlos “N”, alias “Lalo Bananas”, líder del grupo delictivo “Unión Tepito”, así como a su hermano Irving “N”, alias “Pilo”, quien presuntamente controla espacios de estacionamiento en vía pública en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la captura se realizó tras identificar dos inmuebles utilizados para actividades de narcomenudeo.

Nelly N y Carlos N

En un primer operativo, policías capitalinos intervinieron en la calle Siberia, colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza, donde arrestaron a Nelly “N”, de 41 años, y aseguraron 562 dosis de cocaína, 200 gramos de marihuana y un teléfono celular.

En una segunda acción, realizada en la calle Pasaje Allende, colonia Centro, fue detenido Irving “N”, de 35 años, a quien se le decomisaron 467 dosis de cocaína, una báscula gramera y un teléfono celular.

dosis de cocaína

Distribuía drogas en la Condesa, Roma y Juárez

De acuerdo con las investigaciones, ambos están relacionados con delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidios en zonas del centro y norte de la capital.

El líder de la red, “Lalo Bananas”, fue capturado el pasado 5 de julio en la calle Hamburgo, colonia Juárez. En esa ocasión, se le aseguraron 642 dosis de cocaína, 10 bolsas con crystal, un arma de fuego y un teléfono celular. Las autoridades lo investigan por distribución de drogas en bares y restaurantes de las colonias Condesa, Roma y Juárez.