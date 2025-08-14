Intento de asalto en la México-Toluca casi provoca tragedia a influencer que grababa reseña de autos

Gabo Salazar, influencer y director AutoDinámico, canal de YouTube especializado en automóviles, vivió un momento de alto riesgo mientras grababa una reseña en la autopista México-Toluca. Durante la jornada de grabación, se vio envuelto en un presunto intento de asalto que pudo haber terminado en un accidente grave.

El incidente ocurrió cuando Salazar circulaba por la autopista junto a su equipo, grabando material para su canal, cuando de pronto un hombre no identificado se acercó de manera sospechosa, generando una situación peligrosa a alta velocidad.

¿Qué pasó durante la grabación del canal de YouTube AutoDinámico?

Tras lo ocurrido, Salazar compartió un video en su cuenta de X (antes Twitter), mostrando parte del momento del incidente. Gracias a la pericia del conductor y las medidas de seguridad del automóvil, el percance fue evitado y todos los ocupantes llegaron a salvo a su destino.

“El día de ayer mientras grabábamos contenido para una reseña estuvimos a punto de sufrir un incidente en la autopista México-Toluca. No sabemos si fue un intento de asalto o un loco en la carretera", mencionó Salazar junto al video.

En la publicación, explicó que desconocen si se trató de un intento de asalto deliberado o de una persona en alguna situación, pero destacó la peligrosidad de la situación y la rapidez con la que lograron evitar un choque.

“Afortunadamente el auto y el conductor tuvieron la capacidad de evitar un percance a alta velocidad y llegamos a salvo a casa, no sin antes reportarlo en la caseta. Cuídense en autopista, es increíble que incluso cerca de la autoridad pasen estas cosas“, afirmo el creador de contenido.

¿Inseguridad en las carreteras de México?

El video rápidamente generó comentarios y preocupación entre sus seguidores, quienes resaltaron la inseguridad en algunas de las principales vialidades del país y la necesidad de extremar precauciones al transitar por carreteras de alto tránsito.

El caso de Gabo Salazar muestra los riesgos a los que se enfrentan los automovilistas incluso en carreteras supervisadas por autoridades, un problema creciente de inseguridad en zonas de alto tránsito, donde los conductores deben estar alertas ante posibles asaltos o maniobras peligrosas de otros automovilistas.

“Hay muchas cosas mal en México pero sin lugar a dudas la inseguridad es lo más grave que tiene este país y la única que genuinamente nos quita la libertad", finalizó.