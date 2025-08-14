Líneas del Metro CDMX saturadas: hay problemas en el acceso a los andenes hoy

Fotografías compartidas por usuarios en redes sociales muestran la saturación de pasajeros en varias de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, lo que ha provocado retrasos.
En dichas imágenes se puede ver que los usuarios están “atorados” en los transbordos de Pantitlán en la Línea 9, esto debido a las obras de remodelación de las escaleras eléctricas y que los trenes tardan en salir desde las bases.
Estatus del Metro CDMX:
Línea 1: Buen avance de trenes, pero saturación de pasajeros en Pantitlán, Balderas, Candelaria, Gómez Farías, Pino Suárez
- Tiempo de espera de 7 minutos
Línea 2: Se registra alta demanda de pasajeros aunque no hay reportes de averías que afecten el servicio
- Tiempo de espera de 7 minutos
- La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta.
Línea 3: Sin reportes de avaerías, y sin problemas de avance, aunque hay alta demanda de pasajeros en Hidalgo, Indios Verdes, Balderas, Zapata
- Tiempo de espera de 7-8 minutos
Línea 4: Sin reportes de averías, pero hay alta afluencia de pasajeros
- Tiempo de espera de 6 minutos
Línea 5: Problemas en la salida de trenes, además de que hay alta demanda en Pantitlán.
- Tiempo de espera de 8 minutos
- Problemas en el transbordo debido a la saturación de usuarios
Línea 6: Alta demanda, y lento avance de trenes.
- Tiempo de espera de 7 minutos
Línea 7: Alta demanda de pasajeros, trenes saturados y con detenciones entre estaciones.
- Tiempo de espera de 7 minutos.
Línea 8: Estaciones saturadas, pero sin averías.
- Tiempo de espera 7 minutos
Línea 9: Avance fluido, pero saturación de pasajeros en Pantitlán, Puebla, y Chabacano
- Tiempo de espera de 7 minutos.
- Problemas en el acceso a los andenes
Línea 12: Alta demanda de usuarios pero sin reportes de averías
- Tiempo de espera de 7 minutos
Línea A: Trenes llenos y con avance lento. No hay averías
- Saturación en La Paz, Acatitla, Pantitlán y Tepalcates
- Tiempo de espera de 7 minutos
Línea B: Alta demanda de usuarios, pero no hay reportes de avaerías. Toma precauciones.
- Tiempo de espera de 7 minutos