Líneas del Metro CDMX saturadas: hay problemas en el acceso a los andenes hoy

Fotografías compartidas por usuarios en redes sociales muestran la saturación de pasajeros en varias de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, lo que ha provocado retrasos.

En dichas imágenes se puede ver que los usuarios están “atorados” en los transbordos de Pantitlán en la Línea 9, esto debido a las obras de remodelación de las escaleras eléctricas y que los trenes tardan en salir desde las bases.

Estatus del Metro CDMX:

Línea 1: Buen avance de trenes, pero saturación de pasajeros en Pantitlán, Balderas, Candelaria, Gómez Farías, Pino Suárez

Tiempo de espera de 7 minutos

Línea 2: Se registra alta demanda de pasajeros aunque no hay reportes de averías que afecten el servicio

Tiempo de espera de 7 minutos

La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta.

Línea 3: Sin reportes de avaerías, y sin problemas de avance, aunque hay alta demanda de pasajeros en Hidalgo, Indios Verdes, Balderas, Zapata

Tiempo de espera de 7-8 minutos

Línea 4: Sin reportes de averías, pero hay alta afluencia de pasajeros

Tiempo de espera de 6 minutos

Línea 5: Problemas en la salida de trenes, además de que hay alta demanda en Pantitlán.

Tiempo de espera de 8 minutos

Problemas en el transbordo debido a la saturación de usuarios

Línea 6: Alta demanda, y lento avance de trenes.

Tiempo de espera de 7 minutos

Línea 7: Alta demanda de pasajeros, trenes saturados y con detenciones entre estaciones.

Tiempo de espera de 7 minutos.

Línea 8: Estaciones saturadas, pero sin averías.

Tiempo de espera 7 minutos

Línea 9: Avance fluido, pero saturación de pasajeros en Pantitlán, Puebla, y Chabacano

Tiempo de espera de 7 minutos.

Problemas en el acceso a los andenes

Línea 12: Alta demanda de usuarios pero sin reportes de averías

Tiempo de espera de 7 minutos

Línea A: Trenes llenos y con avance lento. No hay averías

Saturación en La Paz, Acatitla, Pantitlán y Tepalcates

Tiempo de espera de 7 minutos

Línea B: Alta demanda de usuarios, pero no hay reportes de avaerías. Toma precauciones.