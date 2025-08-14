Miércoles 13 de agosto: Manifestaciones y marchas hoy CDMX; alternativas viales y calles afectadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer la Agenda de Movilizaciones, en la que para este miércoles 13 de agosto, se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este miércoles 13 de agosto?

EXTRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100

Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades de Fideicomiso F/100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

VANGUARDIA NACIONAL DE TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE LA S.P.

Sostendrán una reunión para acordar las siguientes actividades a seguir en defensa de sus derechos laborales

Hora: 11:00

Lugar: Plaza de la Ciudadela Av. Balderas y Emilio Dondé, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SUTIEMS)

Se manifestarán para exigir respeto a la vida interna del sindicato, días sabáticos para el personal docente, no más violaciones al contrato colectivo de trabajo y respeto al convenio 87 y 135 de la OIT libertad sindical

Hora: 11:30

Lugar: Junta Local de Conciliación y Arbitraje Av. Dr. Río de la Loza No. 68, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

COLECTIVA LLECA

Solicitan atención de la Titular de la Fiscalía General de Justica para revisión de carpetas de Investigación

Hora: 12:00

Lugar: Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México Digna Ochoa y Placido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

MOVIMIENTO FEMENIL INDÍGENA

Solicitan la asignación de espacios para la Feria de las Culturas

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS (UNTA) DEL ESTADO DE GUERRERO

Exigen que se les otorguen los créditos conforme a lo estipulado en el “Programa Cosechando Soberanía”, atención a la problemática de la presa “Los Sabinos” y la regularización de concesiones, así como los apoyos necesarios para viviendas en las zonas rurales

Hora: Durante el día

Lugar: Comisión Nacional del Agua Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Alc. Coyoacán

EXTRABAJADORES DE SERVICIOS FUNERARIOS “FUNEZA”

Solicitan el pago de su finiquito ya que fueron despedidos de manera injustificada

Hora: 11:00

Lugar: Junta Local de Conciliación y Arbitraje Av. Dr. Río de la L

TRABAJADORES DEL CENTRO DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS “CHARGING STATION”

En contra de la clausura de la empresa por parte de autoridades del Instituto de Verificación Administrativa

Hora: 13:00

Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA SOCIAL “UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES”

Hora: 08:30

Lugar: Estadio GNP Seguros

AMÉRICA VS PUEBLA LIGA BBVA FEMENIL JORNADA 6

Hora: 19:00

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Alternativas viales en CDMX hoy miércoles 13 de agosto

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Servicios de emergencia se dirigen hacia Calz. de Guadalupe y Garrido, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.

Calz. de los Misterios y 5 de Febrero.

Afectada la circulación por obras de mantenimiento en Gómez Farías al Oriente a la altura de Isaac Costero Tudanca, colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

Vasco de Quiroga.

Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas.

Av. Chapultepec y Río Pánuco.

Cierre de carriles en calle Illinois desde Maximino Ávila Camacho hasta Eje 5 Sur.

Calle Carolina.

Cierre de carriles en calle Goma desde Vainilla hacia calle Avena, alcaldía Iztacalco.

Chicle.

Cierre de carriles en calle General Anaya desde Rosario hacia cerrada San Ciprian.

Corregidora.

Cierre de carriles en Calz. de Guadalupe desde calle Cuauhtémoc hacia Fray Juan de Zumárraga.

Calle 5 de Febrero.

Cierre de circulación en Franz Hals desde Cda. Frans Hals hasta Benvenuto Cellini.

Juan Cousin.

Cierre de carriles en San Isauro entre San Raúl y San Gonzalo, col. Pedregal de Santa Úrsula.

San Ricardo

Considera cierre de circulación en Sassoferrato desde Giotto hasta Benvenuto Cellini.

Carlos Dolci.

Afectada la circulación en Calz. Minas de Arena a partir de Av. Río Tacubaya hasta Av. de las Torres, por obras.

Av. Observatorio y Camino Real a Toluca.

Cierre de carriles en calle Zapotecas entre Rey Nezahualcóyotl y Reyna Ixtlixóchitl, col. Ajusco.

Av. Aztecas.

Cierre de carriles en Av. 609 entre Av. 604 y 2a. cerrada 609, col. San Juan de Aragón III Sección.

Av. 611.

Cierre de carriles en Av. Amatlán desde Campeche hasta Alfonso Reyes.

Av. Tamaulipas.

Cierre de carriles en Av. 503 desde Av. 508 hasta Quinta Cerrada Av. 503 al Norte.