Mitikah rompe el silencio: Centro comercial aclara que elevador no sufrió desplome

Ante el incidente ocurrido la noche del martes 12 de agosto en Mitikah, donde se difundió que un elevador supuestamente se habría desplomado dejando varias personas heridas, la administración del centro comercial emitió un comunicado para esclarecer la situación.

La Administración del Centro Comercial Mitikah informó que está trabajando de manera coordinada con las autoridades y con su equipo técnico para determinar lo ocurrido.

Grabaciones de seguridad descartan desplome

Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, Mitikah confirmó que en ningún momento se registró un desplome que pusiera en riesgo la integridad de los usuarios. Las imágenes corroboran que las personas pudieron salir por su propio pie del elevador sin sufrir daños graves, desmintiendo los rumores que circulan en redes sociales.

Según el reporte inicial de la empresa encargada de la operación y mantenimiento de los equipos, el protocolo de seguridad del elevador se activó correctamente. Gracias a esto, los usuarios fueron trasladados de manera segura hasta el sótano 1 del centro comercial, cumpliendo con los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes.

Pues afirmaron que desde el primer momento, la prioridad fue atender de manera inmediata a las personas que se encontraban en el elevador, quienes fueron trasladadas a un hospital para su revisión y atención médica adecuada.

Mitikah reafirma que su administración continuará monitoreando el estado de salud de las personas involucradas y reforzará sus medidas de seguridad para garantizar un entorno confiable y seguro para todos.