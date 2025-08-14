Mujer emite gritos desgarradores tras golpiza; su esposo estuvo preso en cinco ocasiones

Una brutal agresión perpetrada por un sujeto identificado como Erick Atlántico Chávez contra una mujer dejó perplejos y atónitos a los vecinos que presenciaron la escena. La golpiza provocó que la víctima lanzara gritos desgarradores mientras permanecía tendida sobre la carpeta asfáltica.

Erick Atlántico Chávez fue captado en video por testigos cuando sometía, golpeaba y humillaba a su esposa durante un conflicto sentimental. El agresor mantenía a la mujer en el suelo, amenazándola y propinándole patadas de forma violenta.

“Que le valga”, agresor se enfrenta con vecina

La escena y los gritos de la mujer golpeada fueron tan desgarradores que algunos vecinos intentaron intervenir para detener la agresión, aunque sin éxito. En el video solo se escucha a una mujer que, con palabras, trata de frenar a Erick Atlántico Chávez.

“¡Ya suéltame, ya suéltame!”, imploraba la víctima, mientras el agresor la mantenía en el suelo y le propinaba rodillazos en el cuerpo, provocándole gritos casi agónicos por la presión ejercida sobre ella.

“Ya déjala, tú eres hombre”, le reclamó una mujer, cuya identidad no fue revelada y cuyo rostro no aparece en las imágenes. Erick Atlántico Chávez respondió: “Sí, ¿y qué? Que le valga verga señora, yo no me meto en su vida, que le valga verga”.

Desde lo alto de una vivienda, la persona que grababa el video gritó: “Ya déjalo, mamá”, mientras el agresor continuaba insultando a la mujer que lo confrontaba por la golpiza a su esposa.

Erick Chávez estuvo en prisión hasta en cinco ocasiones

Erick Atlántico Chávez fue grabado mientras propinaba una brutal paliza a su esposa, a quien dejó en el suelo sin tenis y con el cabello despeinado, tras los jaloneos y rodillazos que le aplicó en el cuerpo.

De acuerdo con información proporcionada por el periodista Carlos Jiménez, Erick Atlántico Chávez ya había estado en prisión en cinco ocasiones previas, por lo que, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron al lugar para arrestarlo, enfrentaría su sexta confrontación con la justicia

Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud de la esposa agredida, ni se han dado a conocer más detalles de la golpiza propinada por Erick Atlántico Chávez. Sin embargo, según Carlos Jiménez, el exreo también “andaba atracando” en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza.