Policía del Metro desaloja a mujer trans de vagones exclusivos en la estación Merced

Alexa Andrade se volvió tendencia en redes sociales tras lo vivido al interior de la Línea 1 del Metro de la ciudad de México

El Metro de la Ciudad de México transporta, todos los días, a millones de personas que buscan un viaje seguro al menor costo posible. Las autoridades capitalinas implementaron, desde hace bastantes años, una zona exclusiva en la que solo pueden acceder mujeres.

Los vagones destinados a este espacio permiten que las usuarias puedas viajar sin algún tipo de acoso. La policía capitalina resguarda las estaciones para que ningún hombre rompa las reglas.

Pese a lo antes dicho, en las últimas horas una mujer perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país se volvió viral al impedirle el uso de los vagones exclusivos a una mujer trans.

De acuerdo con lo dicho por Emilio Calderón, “una guardia de seguridad impidió el paso a Alexa Andrade, una mujer trans, al vagón exclusivo para mujeres, alegando que ‘eres un caballero‘“.

De acuerdo con la fuente antes citada, los hechos ocurrieron al interior de la estación Merced de la Línea 1. El video se hizo tan viral que distintos medios televisivos hicieron cobertura de la noticia, misma que generó una ola de comentarios divididos sobre el actuar de la oficial.

“En este caso, no hubo discriminación. Se hizo lo correcto“, ”Avísenos si suspenden o sancionan a la poli, para todos entrar a los vagones exclusivos identificandonos como mujer" o “Aplausos para la oficial, hizo excelente su trabajo porque realmente no es mujer es un hombre y por lo tanto para mí actuó bien“ son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.

Asimismo, el Sistema de Transporte Colectivo emitió un comunicado con el siguiente texto: “Buen día. Lamentamos lo sucedido. Se llevará a cabo una investigación para verificar que la actuación del personal de seguridad se haya realizado conforme a los protocolos y, en su caso, se aplicarán la sanción correctiva correspondiente”.

“El Metro opera bajo lineamientos que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad. Invitamos a todas las personas usuarias a denunciar cualquier acto de discriminación por motivo de género que se presente en la red. Gracias por su reporte“, finalizó la cuenta oficial del Metro.