Sicarios que mataron a niña vendedora de elotes siguen prófugos

Una madrugada de terror vivió la colonia San Pablo Atlazalpan, en Chalco, Estado de México, cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda y asesinaron a Dulce, una niña de 12 años que ayudaba a su madre vendiendo elotes y chicharrones para sostener el hogar.

Sicarios buscaban a pareja de la madre

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los atacantes ingresaron al domicilio en la calle Reforma presuntamente para buscar a la pareja sentimental de la madre de Dulce, quien estaría vinculado a actividades de narcomenudeo. El hombre logró escapar antes de que los agresores abrieran fuego dentro de la casa.

Las balas alcanzaron a la menor en la espalda, pecho y piernas. A pesar de que fue trasladada a un hospital, perdió la vida minutos después. Su madre y su abuela resultaron ilesas, mientras que su hermano logró huir y esconderse entre la milpa cercana.

“Me despertaron los balazos”, dice vecina

Luego de los balazos que se escucharon dentro de la vivienda en la que dormía la niña de 12 años con su familia, una vecina relató que fue ese sonido lo que la despertó y la alertó sobre el asesinato de la menor.

“Lo que a mí me despertó fueron unas detonaciones, algo muy fuerte, no le sabría decir qué fue. Y después me aseguré de que estuvieran bien mis hijos”, detalló una vecina para Telediario.

Vecinos piden justicia y más seguridad

Habitantes de la zona relataron que la niña trabajaba junto a su mamá en un carrito de elotes y chicharrones para ayudar con los gastos.

Lamentaron que la inseguridad haya cobrado la vida de una menor inocente y aseguraron que la calle Reforma se ha vuelto peligrosa por la presencia de delincuentes y conflictos ligados al narcomenudeo.

“Últimamente se ha vuelto muy inseguro aquí. Hasta hoy en la madrugada que pasó esto, pero esta calle se ha vuelto muy insegura”, afirmó un vecino de la zona para Telediario.