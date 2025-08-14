Estadounidense atropella y mata a hombre de 50 años en calles de Tijuana

Momento en que el conductor atropelló al hombre de 50 años de edad en calles de Tijuana

En las últimas semanas, el tema de la gentrificación ha puesto en tela de juicio las estrategias de las autoridades para controlar el impacto de residentes extranjeros en diversas ciudades del país.

Asimismo, algunos casos, como el de Lady Racista, provocaron que diversos mexicanos pidieran un trato igual entre connacionales y foráneos. Lamentablemente, en las últimas horas se comenzó a viralizar otra noticia que relaciona a un presunto estadounidense con un acto en donde un hombre de 50 años falleció.

De acuerdo con lo dicho por un portal web, "Ismael ‘N’, de 50 años, perdió la vida después de que su cuñado Daniel ‘N’, ciudadano estadounidense, lo embistiera con una camioneta“. Asimismo, la misma fuente difundió un video que muestra el terrible acto.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó la discusión, mas las imágenes permiten ver que el conductor implicado atropelló al sujeto, se echó en reversa y volvió a mismo lugar para arrollar por segunda vez a la víctima. Las lesiones provocadas en Ismael fueron tan graves que murió en el lugar.

Pese a que los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, la difusión de las grabaciones se comenzaron a realizar hasta hace pocas horas. Fuerza Informativa Azteca añadió que el acusado fue, supuestamente, detenido y enfrentará los cargos correspondientes por el acto que acabó con la vida del hombre.

Hasta el momento, el video suma más de 400 mil reproducciones en redes sociales, en donde se pueden leer comentarios como "Que horrible, incluso si tuvieron algún problema esto no tiene justificación, la persona del auto lo hizo con dolo, alevosía y ventaja“, ”lo bueno es que los perros se salvaron de ser atropellados" o “Espero que las autoridades pongan toda la ley en contra del conductor”.