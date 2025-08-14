VIDEO: Impresionante tromba marina sorprende en Playa del Carmen

Turistas y residentes de Playa del Carmen, Quintana Roo, vivieron un espectáculo natural que dejó a muchos con la boca abierta: una tromba marina se formó frente a las costas de Playacar y fue visible desde el Centro Maya, el puente elevado de la carretera federal y otros puntos de la ciudad.

Según el meteorólogo municipal Antonio Morales Ocaña, la tromba se originó a partir de una nube cúmulo nimbus de gran desarrollo vertical. La base de esta formación generó el embudo que descendió sobre el mar Caribe. Al acercarse a la costa, el fenómeno comenzó a disiparse debido a las intensas lluvias asociadas.

Morales Ocaña explicó que este tipo de trombas marinas son relativamente comunes en la región durante la temporada de calor y lluvias, cuando la humedad y la inestabilidad atmosférica favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Se estima que la tromba alcanzó entre 600 y 900 metros de altura, vinculada a una línea de turbonadas sobre el litoral.

Reacciones ante la tromba en Playa del Carmen

Aunque el fenómeno no representó un peligro para la población, generó asombro entre quienes lo presenciaron. Videos captados por ciudadanos muestran la formación y disipación de la tromba desde distintos ángulos.

Las autoridades locales recomendaron a residentes y turistas mantenerse atentos ante este tipo de eventos y evitar actividades en el mar cuando se detecten tormentas en formación. En los videos se puede ver lo majestuoso de la tromba marina, misma que dejó impresionados a los ciudadanos que caminaban por el lugar.

¿Qué es una tromba marina?

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, una tromba marina es un tipo de tornado que ocurre sobre cuerpos de agua. Se forma como una columna de aire de tamaño reducido y baja intensidad bajo nubes de tipo cúmulo nimbus o cúmulus congestus.

Aunque su apariencia puede ser impactante, generalmente no representan peligro si se mantienen lejos de la costa.